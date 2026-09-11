Diomande comienza a impacientarse con su irrelevancia en el Real Madrid

¿Qué pasa con Yan Diomande? Se lo pregunta la grada y se lo pregunta el futbolista. Por más que José Mourinho ha advertido en sala de prensa que ha sido el último en llegar y que hay que tener paciencia, comienza a extrañar la irrelevancia del fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Los 140 millones de euros que se ha gastado el club blanco en el extremo no se han traducido en una apuesta por el costamarfileño de 19 años. El jugador está ansioso por tener su oportunidad de inicio y no termina de entender el rol secundario que le ha asignado el técnico. El extremo no contemplaba convertirse en titular tras llegar sabiendo la plantilla que tiene el Real Madrid, pero está muy sorprendido por los pocos minutos de los que ha dispuesto en este primer mes de competición.

99 minutos en cinco partidos

El costamarfileño suma 99 minutos en cinco partidos, todos saliendo del banquillo. Jugó 27 minutos contra el Espanyol, 7 frente a la Real Sociedad, 27 más ante el Málaga, 26 en Sevilla en la derrota contra el Betis y 12 ante el Inter en Champions. 99 minutos en los que no ha marcado ni ha repartido ninguna asistencia, lo que lo mantiene en un papel totalmente residual en una plantilla en la que están por delante de él Mbappé, Vinícius, Brahim, Arda o Bernardo.

Este sábado el Real Madrid juega contra el Rayo Vallecano y Diomande no entendería no ser titular ante los madrileños. Mourinho no le ha dado oportunidades en el once todavía y el futbolista cree que su rendimiento en los entrenamientos es merecedor de un estreno en el once ante los vallecanos. El portugués sigue pensando que el extremo necesita un periodo de adaptación, pero Diomande comienza a impacientarse viendo como Mourinho ha apostado por Arda y por Brahim en la derecha, el lugar en el que debería entrar el africano en el once. Diomande esperaba ser titular ante el Málaga en el Bernabéu, pero Mourinho apostó por el malagueño. El partido del Inter era un encuentro de jerarquía y el extremo tenía claro que no jugaría ante los milanistas. Pero si este sábado no es titular ante el Rayo, la situación comenzará a ser incómoda para un futbolista que ha costado 140 millones (125 fijos más 15 en variables) y que la afición pregunta por qué no tiene sitio en el once.

Desde el club se le pide paciencia y se le remite al entrenador. El Real Madrid no quiere repetir lo sucedido con Mastantuono la temporada pasada, en la que pasó de ser titular en varios partidos a no contar para Arbeloa y acabar cedido en la Fiorentina. En Valdebebas hablan de "ahorrarle presión a sus 19 años y con la etiqueta de fichaje más caro de la historia", pero Diomande comienza a estar frustrado por su falta de oportunidades.

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El Real Madrid insiste en su apuesta por Diomande y Mourinho habla bien del futbolista y predisposición, pero la realidad es que el jugador está postergado a la suplencia en el fondo del banquillo. Desde el club se habla de "protegerle y gestionar progresivamente su entrada en el equipo". Pero Diomande no tienes minutos y comienza a impacientarse. Este sábado espera la oportunidad que no ha tenido todavía ante el Rayo. Mourinho debe decidir si le da esa titularidad o si lo mantiene en el banquillo aumentando la frustración del fichaje más caro de la historia del Real Madrid.