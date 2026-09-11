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Fútbol / Regional de Aficionados

El CD Villaralbo "B" incorpora a Diego Sutil

El mediapunta, procedente del Ciudad de Zamora, conoce bien la categoría y podrá aportar talento a la faceta ofensiva del equipo de Vacas

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Diego Sutil, durante la pretemporada con el CD Villaralbo "B". / Cedida

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C. J. T.

El CD Villaralbo “B” ha anunciado este viernes, a pocas horas de su estreno en la Liga Regional de Aficionados, que Diego Sutil se convierte en nuevo jugador del filial para esta temporada.

El jugador, que llega procedente del Ciudad de Zamora, es un mediapunta formado en la cantera del Zamora CF con el que ya compitió en categoría regional siendo parte de su filial. Una experiencia que podrá sumar al equipo, ya que conoce bien las exigencias de una liga autonómica.

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Sutil destaca por su "calidad técnica, capacidad para asociarse y llegada al área", según destaca su nuevo club, deseoso de ver dichas cualidades al servicio del conjunto de Álvaro Vacas.

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