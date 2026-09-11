La Carrera "Mucho x Vivir" regresa dispuesta a movilizar a toda Zamora contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora presentó este viernes la XVIII Carrera Mucho x Vivir, una cita ya emblemática en el calendario solidario de la provincia que volverá a celebrarse el próximo domingo 18 de octubre, a las 11:00 horas con un recorrido que partirá nuevamente de la Ciudad Deportiva. La organización espera reunir de nuevo a cerca de 10.000 participantes, una cifra que explica muy bien la relevancia de esta cita, convertida en uno de los eventos sociales más multitudinarios de Zamora.

Modalidades previstas

La edición de 2026 ofrecerá dos modalidades: la carrera competitiva (cuyo coste de inscripción será de 11 euros) y la marcha no competitiva (con precio de inscripción de 10 euros), pudiendo esta última realizarse a pie o en bicicleta. Ambas compartirán recorrido, cruzando el Duero y completando entre 6,5 y 7,4 kilómetros, según la modalidad. Los corredores entrarán en meta por la pista de la Ciudad Deportiva, mientras que andarines y ciclistas finalizarán en el parking exterior de la instalación municipal, donde se ubicará la zona de avituallamiento y el resto de actividades previstas para la jornada.

Recorrido de la Carrera Mucho x Vivir Recorrido: Salida de las pistas de la Ciudad Deportiva, Bajada de la rotonda Obispo Acuña, Guerrero Julián Sánchez, Arapiles, Plaza de Santiago Alba Bonifaz, Parque de la Marina (Paseo Central), Plaza de Cristo Rey, Clara, Plaza Santiago, Calle Santa Clara, Calle Santiago, El Riego, La Feria, Rotonda "puerta de la Feria", Avda. Príncipe de Asturias, Plaza del Mercado, Calle Almena, Avda. del Mengue, Rosa Chacel, Puente de Los Poetas, Avda. del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, bajada por rampa al paseo fluvial (frente Ronda Puerta Nueva), Paseo de los Tres Árboles (camino más próximo al río), cambio de sentido bajo Puente de Los Tres Árboles (camino paralelo al Instituto Río Duero) hacia la Ciudad Deportiva, llegada a pistas.

Inscripciones y "dorsal 0"

Las inscripciones estarán disponibles desde el 21 de septiembre tanto en la sede de la AECC (en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.30 horas) como en la Caseta Municipal de Santa Clara (en horario de 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas), además de en la web de Smartchip para quienes participen en la carrera competitiva. Cada dorsal incluirá una camiseta conmemorativa exclusiva para el corredor, siempre que haya existencias, habiendo un total de 7.000 unidades disponibles.

Además, como es habitual, habrá un "dorsal 0" para todas las personas que quieran colaborar y no puedan asistir a este evento, pudiendo realizar su aportación o bien realizando la inscripción en el siguiente número de cuenta ES27 3085 0055 7314 0281 7116 (Caja Rural de Zamora).

La presidenta de la AECC en Zamora, María Inmaculada Hernández, recordó que la recaudación se destinará íntegramente a proyectos de investigación oncológica, dentro del objetivo nacional de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en los próximos años.

Imagen de la rueda de prensa ofrecida en la sede de AECC Zamora. / Cedida

Iberdrola, un año más con la solidaridad

Un año más, Iberdrola será el patrocinador principal, acompañado por una amplia red de instituciones y empresas locales que también pondrán su granito de arena para que la carrera vuelva a ser todo un éxito.

"Este apoyo especial de Iberdrola permite que esta iniciativa que une a miles de personas en torno a la lucha contra el cáncer siga creciendo y llegando más lejos. Porque detrás de cada paso, cada kilómetro y cada participante hay un compromiso con la prevención, la investigación y el acompañamiento a las personas con cáncer y sus familias. Gracias al apoyo de Iberdrola como aliado principal podemos seguir avanzando hacia un futuro con más investigación, más apoyo y más oportunidades para todos", destacan desde AECC Zamora, afirmando que el especial apoyo de la firma energética "se enmarca en el acuerdo que mantienen ambas entidades para trabajar, tanto en la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, como por la sensibilización social orientada a la lucha contra la enfermedad".

Actividades paralelas

Además de la tradicional parte atlética, la Carrera XVIII Mucho x Vivir ofrecerá a los participantes diferentes actividades al término del recorrido. Tendrán lugar en el parking exterior de la Ciudad Deportiva y contarán con los siguientes horarios: a las 11.45 horas está prevista una "Master class de Yoga"; a las 12.30 horas será turno para la entrega de trofeos; y a las 13.00 horas, se cerrará la jornada con una "Master class de Zumba".