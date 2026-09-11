Fútbol / Primera RFEF
Álex Hidalgo, jugador del Zamora CF: "Quizá lo que necesitamos es competir un poco más, pero llegará"
"Es un partido especial para mí, estuve muy bien en el Arenas", destaca el rojiblanco antes del duelo en suelo vasco
C. J. T.
Álex Hidalgo, jugador del Zamora CF, atendió este viernes a los medios de comunicación como figura destacada de cara al enfrentamiento entre los rojiblancos y el Arenas de Getxo, club cuya camiseta defendió en el pasado y al que conoce bien.
Hidalgo, aseguró que pese al empate de la primera jornada y la derrota del pasado fin de semana, el vestuario del Zamora CF ha transmitido estas semanas buenas sensaciones. "Han sido semanas muy buenas de trabajo y veo anímicamente muy bien al grupo. El día a día es bueno", comentó, afirmando creer que "los resultados llegarán pronto" para premiar el trabajo.
El atacante, que debutó en la primera jornada y vio la segunda desde el banquillo, comentó que a su juicio "no es que falte algo" en el Zamora CF para lograr triunfos. "Quizá, lo que necesitamos es competir un poco más, pero estoy convencido de que eso va a llegar", indicó, afirmando que esa será precisamente la clave para una posible victoria este fin de semana.
"Tenemos que ser intensos y competir porque, en el campo de Arenas de Getxo, si no eres competitivo te pasan por encima", aseguró, basándose en la información de primera mano que le permite haber vestido la camiseta de ambos equipos. Algo que hace del encuentro de este fin de semana "un partido especial" para él: "estuve muy a gusto allí, fue fenomenal. El año pasado hicimos una gran temporada y mi relación con el cuerpo técnico es muy buena".
Hidalgo, conocedor del club vasco, afirmó que "si bien ya apenas quedan jugadores del pasado año", el Arenas de Texto "saldrá a por toda porque viene de un partido negativo". Una intensidad que también espera por parte de un Zamora CF al que espera aportar más, ya que se encuentra "muy bien, habiendo cogido más ritmo" al dejar ya atrás la pretemporada.
- Una agricultora de la comarca de Benavente, a la espera del Supremo por las ayudas de la PAC retenidas por su exmarido
- Los presuntos autores del incendio de Fermoselle que arrasó 10.000 hectáreas son tres excursionistas
- El cuartel zamorano de Monte la Reina 'a toda velocidad', con proyectos de 140 millones en marcha de los 195 previstos de inversión
- El rebaño de Tomás vuelve a casa
- Luis Posado, oncólogo zamorano: 'Cada vez hay más casos de cáncer de pulmón en mujeres jóvenes
- No pedimos comodidad, sino que nuestros hijos puedan estudiar': la lucha de una madre sayaguesa para asegurar el transporte escolar en la FP
- Paralizadas las obras de unión de dos viviendas iniciadas sin licencia en Benavente
- ¿Un souvenir de una emoción? Así es la curiosa tienda que llega a Zamora