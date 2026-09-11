Álex Hidalgo, jugador del Zamora CF: "Quizá lo que necesitamos es competir un poco más, pero llegará"

Álex Hidalgo, jugador del Zamora CF, atendió este viernes a los medios de comunicación como figura destacada de cara al enfrentamiento entre los rojiblancos y el Arenas de Getxo, club cuya camiseta defendió en el pasado y al que conoce bien.

Hidalgo, aseguró que pese al empate de la primera jornada y la derrota del pasado fin de semana, el vestuario del Zamora CF ha transmitido estas semanas buenas sensaciones. "Han sido semanas muy buenas de trabajo y veo anímicamente muy bien al grupo. El día a día es bueno", comentó, afirmando creer que "los resultados llegarán pronto" para premiar el trabajo.

El atacante, que debutó en la primera jornada y vio la segunda desde el banquillo, comentó que a su juicio "no es que falte algo" en el Zamora CF para lograr triunfos. "Quizá, lo que necesitamos es competir un poco más, pero estoy convencido de que eso va a llegar", indicó, afirmando que esa será precisamente la clave para una posible victoria este fin de semana.

"Tenemos que ser intensos y competir porque, en el campo de Arenas de Getxo, si no eres competitivo te pasan por encima", aseguró, basándose en la información de primera mano que le permite haber vestido la camiseta de ambos equipos. Algo que hace del encuentro de este fin de semana "un partido especial" para él: "estuve muy a gusto allí, fue fenomenal. El año pasado hicimos una gran temporada y mi relación con el cuerpo técnico es muy buena".

Hidalgo, conocedor del club vasco, afirmó que "si bien ya apenas quedan jugadores del pasado año", el Arenas de Texto "saldrá a por toda porque viene de un partido negativo". Una intensidad que también espera por parte de un Zamora CF al que espera aportar más, ya que se encuentra "muy bien, habiendo cogido más ritmo" al dejar ya atrás la pretemporada.