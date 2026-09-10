Sara García se vuelve a subir a la moto en la Baja Aragón

La zamorana Sara García vuelve a enfundarse el casco este fin de semana para disputar la Baja España Aragón, una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional y puntuable para la Copa del Mundo FIM de Bajas. Será su regreso a la competición apenas dos meses después de ser intervenida por una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda, una lesión que la obligó a detener por completo su temporada.

La participación de García en la Baja parecía descartada cuando la prueba estaba prevista para julio, pero su aplazamiento al 11, 12 y 13 de septiembre le ha permitido ganar unas semanas decisivas. Ese margen ha sido suficiente para llegar a tiempo a una carrera que siempre ha tenido un significado especial para ella.

En Teruel le espera un recorrido de 810 kilómetros, con 488 cronometrados, estructurado en tres días de competición: un prólogo de 6,48 kilómetros el viernes, dos especiales de 151 y 180 kilómetros el sábado y un último tramo de 151 kilómetros el domingo. Un desafío físico y técnico que pondrá a prueba su estado tras dos meses sin competir.

Sara volverá a correr integrada en la estructura del GPR Sport, el equipo con el que ya disputó en junio la Baja TT Dehesa Extremadura, donde se impuso en la categoría femenina y logró un brillante segundo puesto en la clasificación del Mundial. La colaboración dejó excelentes sensaciones y será clave en este regreso.

Esta edición, sin embargo, tendrá un componente emocional añadido: su padre, mecánico de confianza y figura inseparable en cada carrera, no podrá acompañarla por motivos de salud. Una ausencia que la piloto afronta con serenidad, consciente de que la Baja Aragón será un reto deportivo, pero también personal. Todo un desafío en un momento crucial de la temporada para Sara García, luchando por mantener sus opciones de título en el Mundial con incertidumbre sobre su lesión y ante la dureza de una prueba de máxima exigencia.