Recoletas pone en marcha su campaña de socios

El CD Zamarat ha abierto la campaña de captación de socios que no varía mucho respecto a la del pasado año y se mantienen los precios de los abonos: 60 euros para adultos, 30 para jóvenes y jubilados y 100 euros para los carnets de empresa. Este año, el Club entregará a los abonados una camiseta conmemorativa de color naranja para que los socios puedan lucirla y animar al equipo en el Ángel Nieto. "Es importantísimo el apoyo del público -explicó el presidente del CD Zamarat Carlos Baz en la rueda de prensa celebrada en la sede de Caja Rural-, lo hemos vivido muchas veces. Cuando la grada está llena y el público anima, ocurren dos cosas: las jugadoras que están en la pista se motivan e ilusionan, y también condiciona la labor arbitral. Eso ocurre si la afición está encima del partido y pedimos que los zamoranos se acerquen a nuestros partidos en una temporada tan larga como es al Liga Challenge. La gente disfrutará mucho porque hacemos un baloncesto muy divertido y ágil, y merece la pena disfrutar de ese espectáculo".

Los carnets pueden adquirirse en la sede del Club desde este jueves a partir de las 19.30 horas. El CD Zamarat espera contar este año con un mayor número de abonados gracias a las sinergias que se están generando con otros clubes de la ciudad. Carlos Baz se mostró ilusionado con poder recuperar los 750 socios que ha habido de media en los últimos años.

Baz dio las gracias a Recoletas y Caja Rural "por creer en el baloncesto femenino. En el año 94 arrancó esta bendita locura apostando por el deporte de equipo femenino y Caja Rural lleva 26 años con nosotros, desde el minuto uno siempre ha estado con nosotros en los momentos buenos y malos". "Me enorgullece tener estos patrocinadores por su cercanía y su cariño -añadió Carlos Baz- que es lo que hemos querido transmitir además en el vídeo que hemos realizado para difundir la campaña de socios. Vamos a seguir luchando por nuestras niñas para que cada día jueguen mejor y puedan llegar al primer equipo, el Recoletas Zamora que lleva el nombre de nuestra ciudad por toda España".

Óscar Iglesias, gerente de Recoletas Zamora, animó a la afición a apoyar al equipo y aseguró que "echo de menos un apoyo más intenso en el Pabellón, y una de las piezas claves son las niñas de la cantera, cuyo apoyo se nota en el juego del equipo que valora el estar arropadas por las niñas del Club", y en este sentido mostró su esperanza en que "sean muchas las personas que se hagan abonadas y que puedan contribuir a que el Recoletas Zamora esté lo más arriba posible".

Laura Huertos, de Caja Rural Zamora, destacó el agradecimiento de la entidad bancaria al Club "por contar con nosotros un año más y por la ilusión que el equipo nos transmite con su trabajo y su esfuerzo", al tiempo que valoró el apoyo de Recoletas para que el equipo "salga a la competición un año más con la misma ilusión y las mismas ganas" al tiempo que animó a todos los zamoranos a que disfruten del esfuerzo de las jugadoras del Zamarat durante las treinta jornadas que durará la Liga Challenge.

El Recoletas Zamora jugará esta noche su primer partido de pretemporada contra el Miralvalle de Liga Femenina 2 a las 20.00 horas en la localidad extremeña de Plasencia. El equipo placentino devolverá la visita este domingo a las 12.00 horas en el Pabellón Ángel Nieto.

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El Miralvalle seguirá contando en su banquillo con la ex jugadora del CD Zamarat Adrijana Knecevic que tendrá como ayudante a Emiliano Massarelli para dirigir una plantilla en la que figuran Alicia Morales, Sara Torruella, Sabela García, Naroa Martínez, Pilar Valderrábano, Eduglatriz Castro, Lucía Navas y María Romero. n