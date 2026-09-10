Guillermo Medina, jugador del BM Caja Rural Zamora: "estamos preparados para competir"

El Balonmano Caja Rural Zamora afronta este sábado su estreno liguero ante Bada Huesca en el Ángel Nieto, un debut que llega después de seis semanas de preparación y con un vestuario que, según su segundo capitán Guillermo Medina, respira ilusión y necesidad de competición. “Han sido seis semanas muy largas y muy duras. Desde el primer día solo piensas en que llegue este sábado”, reconoció en la previa.

El equipo encara el inicio de la División de Honor Plata con un plan de juego renovado y en plena fase de adaptación. Medina admite que los resultados de la pretemporada “no han ayudado”, pero insiste en que el grupo llega con confianza: “Estamos utilizando ahora un modelo distinto de juego, pero lo estamos pillando. Hemos repartido minutos, probado cosas… y tenemos muchas ganas. Creo que lo podemos sacar”.

El extremo pistacho subrayó la importancia del factor Ángel Nieto en una categoría tan exigente. “Los partidos en casa nos pueden dar la salvación. Es fundamental sacar los dos puntos aquí y tener a la afición como apoyo constante”, afirmó.

Sobre el rival, Medina no ocultó el nivel de Bada Huesca: “A priori son uno de los equipos a batir. Han mantenido jugadores de ASOBAL”. Aun así, ve una oportunidad en este arranque de sumar puntos ante el equipo aragonés ya que "su pretemporada no ha sido tampoco muy brillante" y es "de ese tipo de equipos a los que si puedes meterles mano, es ahora al principio de liga, cuando todavía no están tan rodados".

En lo personal, el extremo afronta la temporada con entusiasmo. “La Plata es una liga que disfruto mucho, súper competitiva y divertida. Tenía ganas de volver”. Felipe Barrientos le ha pedido un rol más amplio: seguirá como extremo izquierdo, pero tendrá más presencia defensiva, en una posición que le gusta como es el dos, y participación ofensiva. “Quiere que los extremos estemos más activos en ataque, lo cual se agradece para no estar siempre en la esquina”.

Así pues, el Caja Rural BM Zamora llega con ilusión y ganas de agradar al inicio de liga, como bien afirmó Medina: “Estamos preparados y con ganas. Este sábado, por fin, empieza lo bueno”.