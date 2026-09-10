Piragüismo
El Fluvial de Villaralbo celebra su 50 aniversario
Desarrollará un amplio programa de actividades durante este fin de semana
nombre apellido
El Club Fluvial de Villaralbo prepara un amplio programa de actividades a desarrollar durante este fin de semana para celebrar sus cincuenta años de existencia. El Club conmemora cinco décadas de trayectoria con una exposición histórica, una gala de homenaje a sus presidentes y deportistas más destacados y diversas actividades abiertas a la participación.
Ha sido medio siglo de historia dedicado al piragüismo, al deporte y a la promoción de los valores de convivencia, esfuerzo y compañerismo en el ámbito del piragüismo.
Con motivo de esta efeméride, el Club ha organizado los próximos 11, 12 y 13 de septiembre un programa especial de actos conmemorativos que pretende reunir a deportistas, antiguos presidentes y directivos, socios, familias, colaboradores, instituciones, patrocinadores y amigos que, a lo largo de estas cinco décadas, han contribuido a construir la historia del Club.
Los actos comenzarán el viernes 11 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, en las instalaciones del Club, con una jornada de convivencia que incluirá un paseo en piraguas y actividades infantiles con hinchables. Una tarde pensada para disfrutar en familia y acercar el piragüismo a todos los públicos.
El programa continuará el sábado 12 de septiembre, en la Casa de Cultura de Villaralbo, con la jornada central de esta celebración.
A las 18:00 horas tendrá lugar la recepción de autoridades e invitados y la inauguración de una exposición histórica del Club, que permitirá realizar un recorrido por sus 50 años de trayectoria a través de recuerdos, fotografías y diferentes elementos que forman parte de su historia.
Posteriormente, a las 18:30 horas, se celebrará la Gala del 50.º aniversario, uno de los momentos más emotivos del programa, durante la cual se rendirá homenaje a los presidentes que han estado al frente del Club a lo largo de estos 50 años y a sus deportistas más destacados, reconociendo su dedicación, compromiso y aportación a la trayectoria de la entidad. La celebración continuará a las 20:00 horas con un cóctel-brindis, antes de dar paso, a partir de las 21:00 horas, a una velada de amenización musical con la actuación de Rabbit Alley Band y posteriormente DJ Fausto.
Los actos finalizarán el domingo 13 de septiembre, con la apertura de la exposición histórica en la Casa de Cultura de Villaralbo, que podrá visitarse de 11:00 a 14:00 horas.
Desde su fundación en 1976, el Club Fluvial de Villaralbo ha desarrollado una trayectoria estrechamente vinculada al río Duero y al municipio de Villaralbo, contribuyendo a la promoción y difusión del piragüismo y formando a generaciones de deportistas.
El Fluvial invita a todos los vecinos de Villaralbo, aficionados al deporte, antiguos miembros del Club y al conjunto de la sociedad zamorana a participar y acompañar al Club en esta celebración tan especial para una entidad que alcanza el medio siglo de vida. n
- Querella vecinal contra el Ayuntamiento de Benavente por las obras de una clínica en El Ferial
- Detenido en Zamora con medio kilo de hachís
- El mejor bosque de España está en Castilla y León, a tan solo dos horas de Zamora: 'La ruta más bonita para hacer en otoño
- Guía rápida sobre la experiencia estrella de Fromago en Zamora: ubicación, precio y consejos sobre las galerías del queso
- La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
- La Diputación de Zamora asume a los bomberos, servicio que será gratuito para los ayuntamientos
- El fuego en Zaresa evidencia las carencias del corredor de Roales: el Ayuntamiento reclama tres bocas de incendios
- Rehabilitar antiguos cuarteles de la Guardia Civil: una opción para paliar el problema de la vivienda en pueblos de Zamora