El Fluvial de Villaralbo celebra su 50 aniversario

El Club Fluvial de Villaralbo prepara un amplio programa de actividades a desarrollar durante este fin de semana para celebrar sus cincuenta años de existencia. El Club conmemora cinco décadas de trayectoria con una exposición histórica, una gala de homenaje a sus presidentes y deportistas más destacados y diversas actividades abiertas a la participación.

Ha sido medio siglo de historia dedicado al piragüismo, al deporte y a la promoción de los valores de convivencia, esfuerzo y compañerismo en el ámbito del piragüismo.

Con motivo de esta efeméride, el Club ha organizado los próximos 11, 12 y 13 de septiembre un programa especial de actos conmemorativos que pretende reunir a deportistas, antiguos presidentes y directivos, socios, familias, colaboradores, instituciones, patrocinadores y amigos que, a lo largo de estas cinco décadas, han contribuido a construir la historia del Club.

Los actos comenzarán el viernes 11 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, en las instalaciones del Club, con una jornada de convivencia que incluirá un paseo en piraguas y actividades infantiles con hinchables. Una tarde pensada para disfrutar en familia y acercar el piragüismo a todos los públicos.

El programa continuará el sábado 12 de septiembre, en la Casa de Cultura de Villaralbo, con la jornada central de esta celebración.

A las 18:00 horas tendrá lugar la recepción de autoridades e invitados y la inauguración de una exposición histórica del Club, que permitirá realizar un recorrido por sus 50 años de trayectoria a través de recuerdos, fotografías y diferentes elementos que forman parte de su historia.

Posteriormente, a las 18:30 horas, se celebrará la Gala del 50.º aniversario, uno de los momentos más emotivos del programa, durante la cual se rendirá homenaje a los presidentes que han estado al frente del Club a lo largo de estos 50 años y a sus deportistas más destacados, reconociendo su dedicación, compromiso y aportación a la trayectoria de la entidad. La celebración continuará a las 20:00 horas con un cóctel-brindis, antes de dar paso, a partir de las 21:00 horas, a una velada de amenización musical con la actuación de Rabbit Alley Band y posteriormente DJ Fausto.

Los actos finalizarán el domingo 13 de septiembre, con la apertura de la exposición histórica en la Casa de Cultura de Villaralbo, que podrá visitarse de 11:00 a 14:00 horas.

Desde su fundación en 1976, el Club Fluvial de Villaralbo ha desarrollado una trayectoria estrechamente vinculada al río Duero y al municipio de Villaralbo, contribuyendo a la promoción y difusión del piragüismo y formando a generaciones de deportistas.

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El Fluvial invita a todos los vecinos de Villaralbo, aficionados al deporte, antiguos miembros del Club y al conjunto de la sociedad zamorana a participar y acompañar al Club en esta celebración tan especial para una entidad que alcanza el medio siglo de vida. n