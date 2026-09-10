Dani Peralta se despide del CD Villaralbo por motivos laborales

El CD Villaralbo ha anunciado este jueves la salida de Daniel Peralta, uno de los jugadores más veteranos de su vestuario y queridos por su afición. Un adiós fruto de motivos laborales que impedirían al habilidoso futbolista seguir esta temporada en la que ha sido su casa durante muchos

"Durante todos estos años, Dani se ha ganado el cariño y el respeto de todos los estamentos del club y de una afición que siempre ha reconocido su compromiso con el escudo. Su figura ha trascendido más allá del terreno de juego, convirtiéndose en un referente especialmente querido por los aficionados más jóvenes, para muchos de los cuales es considerado un ídolo", apuntan desde un CD Villaralbo que prefiere considerar su salida "como un hasta pronto" y que resalta el ascenso a Tercera RFEF o su convocatoria para la selección de Castilla y León como momentos más importantes a lo largo de su trayectoria azulona.

Igualmente, el club quiso agradecer al jugador "su entrega, compromiso y todos los momentos que ha compartido con este escudo, así como la huella que deja en nuestro club y en nuestra afición" y desea contar con él como un aficionado más a lo largo de la presente temporada que se perderá por motivos laborales.