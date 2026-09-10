Autonómico de Edad
Amigos del Remo, segundo en Monte la Reina
M. L. s.
Amigos del Remo se subió al podio por clubes al terminar segundo en la 7.ª Regata del Campeonato Regional de Castilla y León que se disputó en Monte la Reina tras sumar cinco medallas de oro y tres de plata. Entre los protagonistas de la jornada estuvo Yago Pedruelo quien se ha ido consolidadno en la categoría Alevín A K1 remontando posiciones durante toda la temporada hasta alcanzar la primera posición en esta regata de altisimo nivel. Los otros cuatro oros para el Amigos del Remo fueron para Darío Pérez, vencedor en Alevín B C1; Vera Abigail Misol, primera clasificada en Infantil B C1; Evan Pedruelo, campeón en Benjamín B K1; y Enya Pedruelo, que se impuso en Prebenjamín B K1. La cosecha de medallas se completó con las platas de Hugo Luis Merchán, segundo en Alevín B K1, Yago Pérez en categoria Alevín B C1 y completan las medallas nuestra deportista Gala Iglesias, plata en Benjamín A K1. David Borbolla concluyó la competición en una meritoria sexta posición en la categoria Alevin A K1. n
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