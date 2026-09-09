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Autocross / Campeonato Castilla y León

Julio Sotelo acaricia el título en la División II

El piloto zamorano se lleva la victoria en la prueba disputada en el Circuito Cerro Negro, la penúltima del Campeonato

El piloto zamorano, encabezando la carrera en Talavera. | LOZ

El piloto zamorano, encabezando la carrera en Talavera. | LOZ

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Zamora

VEl zamorano Julio Sotelo sumó una nueva victoria en el Campeonato de Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura en la prueba disputada en el Circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina y se sitúa muy cerca del título final a falta de tan sólo una carrera.

Sotelo celebra su triunfo en el podio. | LOZ

Sotelo celebra su triunfo en el podio. | LOZ

Sotelo compite además en el Campeonato de España en la División II en el que ocupa la tercera posición a falta de dos pruebas, las de Mollerusa y Jerez de los Caballeros.

La prueba del pasado fin de semana en Talavera de La Reina comenzó para el piloto zamorano con un segundo puesto en los entrenamientos, donde fue superado por Joseba Frutos, mientras su gran enemigo en la lucha por el título autonómico, Roberto Nieto, ocupaba la tercera posición.

Sotelo se impuso en la manga clasificatoria por delante de Javier Salas y de Joseba Frutos y lograba el primer puesto en la parrilla de salida de la final.

No dio opciones a sus rivales en la final pese a que Roberto Nieto se acosó durante toda la carrera, pero el zamorano se imponía finalmente por un margen de solo 2 centésims, mientras Frutos completaba el podio final de la carrera de Cerro Nego.

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Sotelo dispone ahora de 11 puntos de ventaja sobre Nieto que hará valer en la última carrera del Campeonato Autonómico que también será en Talavera.n

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