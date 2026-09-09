Interior abre expediente por posible falta grave a los policías que pegaron y arrebataron una estelada a un seguidor del Barça

Las primeras averiguaciones, en el marco de una de las llamadas "informaciones reservadas" de Interior, han derivado en la apertura de un expediente. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado este miércoles que en la Dirección General de Policía se instruye un expediente bajo el supuesto de "falta muy grave o grave" contra los agentes que golpearon a un adolescente seguidor del FC Barcelona al que arrebataron una senyera estelada antes del partido entre este equipo y el Elche el pasado 23 de agosto.

Marlaska lo ha confirmado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y por una pregunta de la diputada de Junts Marta Madrenas. El titular de Interior ha aseverado que, transcurrida la primera pesquisa, se considera que "no se justifica en modo alguno" el proceder de los agentes contra un aficionado que llevaba encima un símbolo "absolutamente legítimo" como es la estelada independentista.

El incidente tuvo lugar el 23 de agosto en las inmediaciones del estado Martínez Valero de Elche, antes de un encuentro entre el club local y el Barça, cuando dos agentes de una unidad de control de masas de la Policía Nacional golpearon y detuvieron a un joven -luego se supo que tenía 17 años- que blandía una estelada y se estaba enfrentando verbalmente con los agentes. Unos vídeos del momento alcanzaron una gran difusión en redes sociales encendiendo una protesta online, que arreció cuando desde algunos sindicatos policiales se salió en defensa de los antidisturbios.

El expediente que se instruye en este momento en la Dirección General de Policía "no conlleva necesariamente" un apartamiento de su labor para los policías, explican en ese cuerpo de las Fuerzas de Seguridad. La misma fuente relata también que la figura concreta en torno a la que gira la investigación es "falta grave". El asunto se tramita en el área de régimen interior y de personal de la Policía, y no como un tema propio de la dirección de Asuntos Internos.

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En la misma sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Junts ha denunciado un incidente similar el pasado domingo en Alcorcón (Madrid), también con una estelada, pero Marlaska considera ambos hechos distintos, con circunstancias "absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche".