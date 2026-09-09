Fútbol
El Atlético se queda corto en Anfield
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Redacción
El Liverpool, con los goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Alliter, remontó el tanto inicial de Marcos Llorente y condenó al Atlético de Madrid a comenzar con derrota esta fase de grupos de la Liga de Campeones.
Los de Diego Simeone, pese a adelantarse a los veinte minutos con un buen gol de Llorente, el héroe de este estadio, pagaron caro echarse hacia atrás y permitieron al Liverpool remontar y quedarse con los tres primeros puntos de esta Champions.
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