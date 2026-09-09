El CB Zamora se mide con el Ourense en el Trofeo Diputación este sábado

El próximo sábado, el Pabellón Ángel Nieto acogerá, a partir de las 17.00 horas, el 47 Trofeo Diputación de Zamora , que disputarán al Club Baloncesto Zamora y el Club Baloncesto Orense. Con casi medio siglo de historia, desde 1979, el trofeo es «algo más que un clásico», como manifestaron los participantes en la presentación del encuentro deportivo, que se celebró en la Diputación de Zamora: el diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto Sevillano; el gerente del CB Zamora, Enrique Peral, y la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos Pérez.

Enrique Peral mostró su agradecimiento a los patrocinadores privados, como Caja Rural, que es su espónsor principal, pero también a las instituciones públicas, especialmente a la Diputación. Porque, dijo, «las instituciones son muy importantes para proyectos como estos. De manera incondicional y año tras año, tenemos una colaboración muy especial con la Diputación de Zamora y eso, para nosotros, es absolutamente fundamental».

Así agradeció el gerente de la entidad deportiva el apoyo de la Diputación de Zamora para este trofeo en concreto y para el proyecto deportivo del CB Zamora durante todo el año. Algo que, añadió, es fundamental en el contexto nacional del deporte de la canasta en el que, «cada año se hace más difícil y más duro. Gracias a apoyos como los vuestros, es posible salir a pelear cada día».

Aunque todavía el CB Zamora está todavía en formación y pendiente de algunas incorporaciones, Enrique Peral avanzó que el 47 Trofeo Diputación de Zamora es una oportunidad fantástica para conocer el equipo, tras los primeros encuentros dentro de la Copa Castilla y León contra el Palencia, un equipo que está en los puestos de arriba de la liga destinado a luchar por el ascenso, y el Tizona Burgos, también en la misma división que el Zamora.

«Aunque el equipo no está completamente formado, vemos que el nivel de intensidad es innegociable y es la seña de identidad de la ciudad, del club y de Saulo Hernández. Y eso nos hace afrontar este sábado el Trofeo Diputación contra el Club Baloncesto Orense, que es otro gran equipo de la liga en la misma dinámica. Va a ser un partido muy divertido, muy chulo, muy disputado, muy bonito de ver», afirmó.

Confía en que este apoyo para el partido del sábado que invita a prestar a los zamoranos, se mantenga a lo largo de toda la temporada y que los abonados acudan a disfrutar del baloncesto los sábados por la tarde en el Ángel Nieto.

Juan del Canto invitó a «todos los niños y padres a disfrutar del baloncesto de primer nivel que, gracias al Baloncesto Zamora, estamos disfrutando desde hace años en esta provincia» y a conocer «al equipo que va a representar a esta ciudad esta temporada». No en vano, el trofeo tradicionalmente es uno de los encuentros de pretemporada, para calentar motores de cara a la nueva temporada en Primera Federación.

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Por su parte, Laura Huertos manifestó que «es una auténtica alegría disfrutar del deporte al lado de este club que tantas buenas vibraciones nos da y que tanto cariño transmite a toda la población zamorana». La representante de Caja Rural manifestó que, desde la entidad financiera, se sienten «encantados de formar parte del día a día, de todo lo que ocurre en este club, y también de este Trofeo Diputación que ya es todo un clásico y que cada año disfrutan los zamoranos».