Arenas recibirá al Zamora herido por el 4-1 encajado

El Zamora CF intentará olvidar lo antes posible la dura derrota encajada el domingo contra el Logroñés y se encuentra ya centrado en preparar el próximo compromiso que será este domingo a las 12.00 horas en campo del Arenas de Getxo. El conjunto vasco lleva una trayectoria similar a la del rojiblanco ya que saldó con un solo punto las dos primeras jornadas de Liga aunque la derrota contra el Pontevedra por 4-1 habrá supuesto un duro revés para un Arenas que buscará salvarse cuanto antes.

La goleada en Pasarón se sustentó en la máxima eficacia en ambas porterías del Pontevedra que "contó por goles todas las ocasiones de gol que tuvo", según reconoce el propio club histórico. Las tuvo de todos los colores el Arenas para empatar el encuentro antes del descanso, especialmente en las botas de un participativo y activo Oyón o un remate de Iker García que escupió el larguero.

Pero en el inicio de la segunda parte, los gallegos pusieron tierra de por medio gracias a un tanto de Mba, que solventó bien la salida del portero Obón para hacer el segundo tanto de la tarde. Con el Arenas volcado en intentar meterse en el partido, los locales ampliaron su renta por mediación de Compa y Rui Ferreira, que, en dos buenas acciones, anotaron para el Pontevedra. Telletxea, ya en el descuento y en una buena jugada individual, disparó desde la frontal y maquilló el resultado.

El entrenador del equipo de Getxo, Jon Erice, asume el resultado negativo: "Ha sido una derrota justa. Nos ha faltado ese último pase. Han sido mejores en las zonas importantes del campo".

El técnico vizcaíno alineó en la primera jornada que se saldó con 1-1 ante el Racing de Ferrol a Obón, Larrauri (Palacín, 77), Lekuna, Zubelzu (Dufur, 70), Iker García, Telletxea (Suso, 77), Borrajo (Arnedo, 90), Arratibel, Gael Joel, R. Torres y Alex Oyón (Buján, 70).

Y en el segundo encuentro en Pontevedra, jugaron por el Arenas Obón, Larrauri (Telletxea, min 71), Lekuna, Zubelzu (Dufur, min 56), Iker García, Borrajo (Buján, min 56), Arratibel, Gael, Rubí, Oyón (Suso, min 71) y Arnedo (Cortés, min 56).

Jon Erice echó en falta en su equipo mayor eficacia defensiva pero reconoce que hay jugadores de su equipo que "van entrando tras una pretemporada mala por las lesiones" aunque señala que "cuando se gana se hacen cosas mal y cuando se pierde, también hay cosas positivas que rescatar y hay que crecer desde ahí".

El entrenador del Arenas, de cara al partido contra el Zamora espera "ser más dañino en las zonas de ataque. Nos pasó contra el Racing de Ferrol que llegamos muchas veces a esas situaciones de peligro y no éramos capaces de hacer daño. Es cierto que estamos jugando con solo un extremo en un lado por las lesiones, construimos muy bien, pero en la zona de finalización nos falta".

Jon Erice además insiste en que, en los entrenamientos, "lo que más trabajamos es poder dominar desde el balón y las zonas de finalización. Es lo que más machacamos y seguiremos insistiendo en ello". n

El Zamora CF cumplió un año más con la tradición de visitar a la Vírgen de la Concha, patrona de la ciudad y toda la plantilla junto al cuerpo técnico se dieron citaq a mediodía en la iglesia de San Vicente para entregar un ramo de flores a la virgen zamorana. Presidió el sencillo acto el sacerdote Miguel Ángel Hernández Fuentes, anterior párroco de San Vicente y capellán de la hermandad, y en representación de la Cofradía de la Vírgen de la Concha asistió su presidenta, Belén Panero Ramos. Los cuatro capitanes del equipo rojiblanco, encabezados por el zamorano Carlos Ramos, se acercaron a la imagen de la Virgen para depositivar un ramo de flores y el sacerdote Manuel San Miguel, muy vinculado al Club, recordó la frase del baloncestista Michael Jordan quien decía que "el talento individual, gana partidos, pero el talento colectivo gana campeonatos", y recordó que "estuvimos muy cerca del ascenso, pero fue un gran éxito el curso padado". Señaló asimismo que "no es importante el que gana sino el que se entrega, el que sirve y a eso le llamamos humildad que vuestro entrenador recuerda en todas sus declaraciones". Carlos Ramos recordó que hace un año el equipo también compareció ante La Concha y ahora "volvemos aquí para invocarte. Ayúdanos a jugar con deportividad y honestidad, a forjar un equipo de futbolistas y de personas que sean una referencia para las nuevas generaciones. Ramos prometió en nombre de sus jugadores ser agradecidos en las victorias y humildes en los fracasos".

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Y la presidenta de la Cofradía destacó "este acto tan significativo con el que dáis comienzo a una nueva temporada. Habeis venido a poner a los pies de la Virgen vuestras ilusiones y vuestro esfuerzo, como equipo pero también como representantes de una ciudad que os sigue,os apoya y se siente orgullosa de vosotros. Porque el Zamora no es solo un club, es parte de la historia, de los sentimientos y de la identidad de Zamora". "Que nunca os falte el compañerismo, el trabajo en equipo y el compromiso. Sabed que detrás de vosotros hay una ciudad entera animándoos y una madre que vela por todos sus hijos", añadió Belén Panero. n