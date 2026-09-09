Actividades Náuticas gana en el Regional de Edad

El Club Actividades Nauticas logró el pasado fin de semana el primer puesto por clubes en la séptima regata del Campeonato Regional de Edad, celebrada en Monte la Reina (Zamora). La prueba se disputó en las categorías Infantil, Alevín, Benjamin y Prebenjamín y Actividades Náuticas Zamora suma este primer puesto al tercero alcanzado en la cuarta prueba, celebrada en Sahechores-León, el pasado 14 de junio.

Eva Barrios. | LOZ / LOZ

Los principales resultados individuales conseguidos por los palistas zamoranos que preparan Isabel Rubio Rodríguez y Juan Román Regueras fueron los siguientes:

2º. Mencía Román Codesal en Infantil A . 2º. Bryan Sánchez Hernández en Infantil A. 1º. Alicia Caballero Rubio, en Alevin A. 2º. Izam Manzano Mollón, en Benjamin B. 1º. Triana Gata Esteban, en Benjamín B. 2º. Annais Guichard Coco, en Prebenjamín. 3º. Vega Manzano Mollón, en Prebenjamín. 4º. Guillem Lorenzo Miñanbres, Benjamin A. 5º. Daniel Gago González, Benjamin A. 5º. Manuel Pascual Rodríguez , Benjamin B

El Club participó en el Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón, celebrado en Zamora, consiguiendo el segundo puesto por clubes, participando con 18 deportistas en categorías de mujer Veteranas, con 10 palistas en hombres veteranos y con 20 en categoría mixta.

Por otra parte, el club Durius Kayak anunció que su palista Eva Barrios competirá en el próximo mes de octubre en el Campeonato del Mundo de Maratón y competirá en el K1 corto y en el K1 largo.

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El Mundial se disputará edel 19 al 25 de octubre en la localidad argentina de Gualeguaychu (Entre Ríos). Eva Barrios competirá el jueves 22 de octubre en el K1 corto disputando en la sesión de mañana las series y si logra la clasificación, la final en la sesión de tarde. En esta prueba tendrá como copañera en la Selección Española a Miriam Vega. Dos días más tarde, la palista zamorana tomará la salida en el K1 Senior Largo y tendrá como compañera esta vez a la gallega Tania Álvarez. El seleccionador nacional de Maratón, José Andrés Román Mangas, hará pública la convocatoria completa del equipo español en los próximos días.