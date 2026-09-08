Fin de semana de competición de alto nivel en Zamora

Los arqueros zamoranos consiguieron buenos resultados en el III Trofeo Virgen de la Concha y X Trofeo Ciudad de Zamora que se disputaron en la Ciudad Deportiva en las modalidades de recurvo, compuesto, tradicional, lonbow y arco desnudo, tanto para hombres como mujeres, todos en senior.

El trofeo reunió un total de sesenta y dos tiradores de casi toda Castilla y León, Asturias, Santander, Galicia y Madrid, y el club zamorano aportó un total de quince tiradores, aunque seis de ellos eran de categorías inferiores, todos de la modalidad de arco recurvo u olímpico.

El III Trofeo de la Concha, consistía en lanzar 72 flechas en cada una de las modalidades en las distancias y dianas oficiales, y el podio de recurvo femenino fue íntegro para el club zamorano: Jara Bartolomé se proclamaba campeona seguida de Beatriz Manso y Paula Peinador, que aún no lleva un año practicando este deporte. Además Alba Prieto, la más pequeña de todas, las escoltó en cuarto lugar.

En recurvo masculino otro zamorano, Héctor Sánchez subía al cajón en una tercera posición en la que era la primera vez que subía al podio en competiciones de nivel. En esta misma modalidad Álvaro, David y Eric alcanzaron la octava, novena y décima posición.

En arco compuesto masculino: Ramiro, Mario, David y Stephen no pudieron pasar del sexto, séptimo, décimotercero y décimocuarto lugar respectivamente. Mati, también con arco compuesto, se fue a la quinta posición después de no tener un día muy afortunado. El arco tradicional, destacar el cuarto puesto de Benjamín muy cerca del bronce. Antonio quedaría en la novena posición final.

En el X Trofeo Ciudad de Zamora consistía en alcanzar los primeros 25 puntos con tres flechas, en el torneo del k.o en el que no hay margen de error.

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Todas las modalidades se desarrollaron a una distancia de 30 metros. Los ganadores de este “torneo del queso” fueron: en arco recurvo, el asturiano Sergio Bellas, zamorano de adopción. En arco compuesto, el ansiado queso fue para el astorgano Carolino Teixeira, quien después de conseguir los treinta puntos, tuvo que desempatar con el asturiano Pergentino Pérez. En arco tradicional, el abulense Francisco Herrero se hizo con el preciado trofeo lácteo. Y en arco Lonbow el ganador fue el segoviano Francisco Lobete Huertas.