El Zamora CF de Óscar Cano sigue en busca del equilibrio necesario

El Zamora CF ha arrancado la liga sumando un único punto en dos jornadas, en dos partidos como local. Un bagaje que no preocupa tanto a Óscar Cano como el juego de su equipo. "Más allá del resultado, las sensaciones han sido muy malas", afirmaba el técnico tras la derrota por 1-2 ante el UD Logroñés en un partido "muy feo" del cuadro zamorano. Y el granadino parece ser muy consciente de esa última gris actuación y los problemas que lastran al equipo.

Un mal encuentro, sin excusas

"El UD Logroñés ha sido justo vencedor. De hecho, si soy honesto, creo que el resultado se queda corto", aseguraba Cano, que todavía no ha sido capaz de traer a la competición oficial al equipo que tan buenas actuaciones firmó en pretemporada y cuyo talento, incluso sin victorias, parece indiscutible.

El Zamora CF volvió a adolecer de mordiente para traducir su juego en gol, como en su estreno ante el Athletic Club "B". Sin embargo, esta vez, también permitió a su rival "encontrar espacios, transitar con facilidad y generar peligro constante", como reconoció Cano. Un problema que aleja al conjunto rojiblanco de ese equilibrio que tuvo bajo el mando del granadino el pasado curso y que también se llegó a apreciar durante la puesta a punto.

El cambio de paradigma: de ensayar a competir

Quizá, la gran diferencia está en el cambio de paradigma. La pretemporada es tiempo de ensayos y la liga es un escenario sin lugar para experimentos. Ni Athletic Club "B" ni UD Logroñés hicieron el partido más completo, tampoco trenzaron jugadas tan vistosas como pudo hacer el Zamora CF, pero fueron altamente eficaces y sólidos en los fundamentos. Algo que Cano expulso a través de su análisis tras el choque del domingo: "debemos competir mejor si queremos estar donde queremos estar".

GALERÍA | El partido Zamora CF - UD Logroñés, en imágenes / Víctor Garrido

El Zamora CF aspira a la zona alta, pero hoy ocupa la 13ª plaza de la clasificación. Una tabla que dará muchas vueltas en los próximos meses, pero en la que es conveniente engancharse cuánto antes a su zona alta. Y para ello, el entrenador rojiblanco tiene clara la clave: "tenemos talento, pero hay que gestionarlo. Y debemos sumar de tres en tres cuanto antes para coger confianza".

Una orquesta virtuosa, pero desacompasada

La sensación ofrecida el domingo por el Zamora CF fue la de un equipo con calidad para deslumbrar y hacer de su fútbol toda una sinfonía, pero completamente asíncrono. Una orquesta que no toca al compás y cuyas virtudes individuales no se traducen en excelencia musical. Una imagen que Cano achaca a la juventud de una plantilla con muchas caras nuevas en un club con cotas exigentes dentro de una categoría tan igualada como cruel.

"Son futbolistas que quieren mostrarse en cada jugada. Vienen de filiales, de media temporada en Primera RFEF, de clubes sin esta exigencia. Deben entender cuanto antes dónde están y lo dura que es esta categoría", apuntó el entrenador sobre su conjunto, afirmando que, las ansias de cada jugador por mostrar su capacidad o por ganar el primer partido, llevó al Zamora CF a "forzar jugadas que no existían", acelerando acciones sin espacio ni ventaja. "Es como si yo me siento aquí -en rueda de prensa- y espero que alguien me cante ópera. No toca. Y nosotros queremos acelerar cuando no hay circunstancias para ello", ironizó, salvando de la malinterpretación del último concierto a un Carlos Ramos "sensacional, el mejor del equipo con mucha diferencia".

Tempo para ganar equilibrio

El capitán, con la batuta en la mano, se antoja la guía para encontrar el tempo. Ese ritmo de juego que Óscar Cano pide a sus hombres para encontrar el equilibrio. Para no hacer avanzar el balón lo más rápido posible al área rival, sabiendo que tardará exactamente lo mismo en volver porque no hay opción al redoble final del gol.

El Zamora CF quiere el balón y utilizarlo de la forma precisa. Mantener la intensidad de los primeros minutos de ambos partidos en el Ruta de la Plata, pero con la intención que cada jugada merece para que sea exitosa y no acabe en un contragolpe peligroso con el cuadro rojiblanco volcado en campo rival.

Esa es la canción a tocar en cada estadio y Cano lo sabe. "Muchos jugadores han actuado de manera precipitada, sin dar los tiempos ni los ritmos que requiere cada jugada", lamentó el domingo en una nueva tarde buscando el equilibrio entre talento y contención para conquistar triunfos y ganarse al público.