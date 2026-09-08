El escolta dominicano Isaiah Rivera se incorpora al CB Zamora Caja Rural

El Caja Rural CB Zamora ha anunciado la incorporación de Isaiah Rivera, escolta dominicano de 24 años y 1,96 metros, que llega procedente del Grupo Caesa Cartagena para reforzar el juego exterior del equipo de cara a la temporada 2026/27. Formado íntegramente en la NCAA a lo largo de cinco cursos, Rivera pasó por tres universidades estadounidenses: Colorado State, Illinois-Chicago y DePaul (2024/25).

En el verano de 2025 dio el salto a España fichando por el Grupo Caesa Cartagena, donde ha disputado su primera temporada como profesional en la Primera FEB.Ha formado parte de la selección Sub-18 de República Dominicana.

Rivera destaca por su potencia física, su buen lanzamiento exterior y su capacidad para el uno contra uno, cualidades que le convierten en un jugador polivalente en el perímetro. Además, ser conocedor de la categoría lo convierte en un refuerzo que se espera rinda desde el primer minuto.

Su incorporación se enmarca en el proceso de completar la plantilla de cara a la temporada regular, con el objetivo de que el grupo empiece a entrenar lo más completo posible, algo importante en vista de las bajas por lesión (Jacob, Asier, Dušan y Biram) que arrastra el equipo. Rivera está disponible y debutará con la camiseta del Caja Rural CB Zamora este sábado, en el Trofeo Diputación ante el Club Ourense Baloncesto.

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Con su llegada, Rivera se convierte en el undécimo jugador de la plantilla que el CB Zamora está confeccionando para su tercera temporada en Primera FEB. Se suma así a las renovaciones de Jacob Round y David Kristensen y a los fichajes de Oskar Palmquist, Pau Isern, Biram Faye, Jesús Carralero, Kenan Blackshear, Asier González, Dušan Nešković e Ismael Tamba.