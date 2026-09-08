Dragones, cuarto en el Nacional Absoluto de Playa

El CD Salvamento Dragones Caja Rural alcanzó un magnífico cuarto puesto en el Campeonato de España Absoluto de Playa que se celebró en Arteixo (A Coruña) pese a que compitió con varios deportistas que habían participado en el campeonato juvenil y junior y acumulaban mucha fatiga.

La competición comenzó el viernes con la mayor parte de las eliminatorias de las pruebas individuales y también tuvo lugar el relevo de ski, en el que las chicas del equipo lograban la primera medalla para el Dragones con la segunda posición. Por su parte, los chicos se quedaban a las puertas de un nuevo metal con la cuarta posición. A continuación, las chicas se colgaban un nuevo metal con un bronce en el relevo de ocean, en el que los chicos eran novenos.

Ya en el sábado, aparte de varias eliminatorias, llegaba la primera final individual en el sprint, en el que Ana Bailón era octava, y las chicas lograban una séptima posición en el relevo de sprint.

En el domingo se concentraron la mayor parte de las finales y la mañana empezaba con la prueba de banderas, en la que Irene Calvo era sexta y Nerea Martín, la 15ª. En nadar surf, Beatriz Ramos terminó 16ª y Lucía Hernández, la 20ª.

En carrera con tabla Nerea Martín acarició el podio, pero se quedó finalmente con una cuarta posición, mientras que Beatriz Ramos fue 15ª. A continuación, llegaba el ski, prueba en la que los Dragones son siempre rivales a tener en cuenta y conseguían tener cinco deportistas femeninas y tres hombres en la final. Beatriz Ramos repetía podio tres días después de hacerlo en el campeonato junior, esta vez con una tercera posición. Además, Irene Calvo fue quinta; Lucía Hernández, décima; Ana Bailón, undécima y Nerea Martín, duodécima. Por otro lado, Marcos Antón se quedaba cerca de igualar a su compañera con una cuarta posición, mientras que Diego Antón fue 13º y el veterano Óscar Vaquero era 15º.

En la prueba reina, Marcos Antón iba a demostrar quien es logrando una trabajada medalla de plata. Por otro lado, en la categoría femenina Nerea Martín terminó sexta y Ana Bailón, novena.

En las finales de los relevos, las chicas se proclamaron campeonas de España en el relevo de tabla, mientras que los chicos se hacían con la décima posición. En el rescate tabla Nerea y Ana terminaron como subcampeonas de España, al igual que los hermanos Antón. Finalmente, en el relevo ocean mixto el equipo era séptimo y las chicas, octavas en el relevo de tubo.

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El campeonato finalizaba con una cuarta posición en la categoría general (cuarta femenina y octava masculina) para el equipo zamorano tras estas siete medallas que se suman a las logradas en el anterior campeonato juvenil y junior. n