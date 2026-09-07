Óscar Cano: "El Logroñés fue justo vencedor, hemos jugado mal y debemos competir mejor"

El Zamora CF encajó su primera derrota de la temporada en el Ruta de la Plata ante el UD Logroñés (1‑2) en un partido eléctrico, desordenado y lleno de imprecisiones. Tras el encuentro, Óscar Cano ofreció una valoración tan directa como contundente: el equipo no estuvo a la altura de la exigencia de la categoría y deberá reaccionar cuanto antes.

El técnico reconoció sin rodeos que el Zamora CF firmó “un partido muy feo y muy desordenado”, en el que solo se vio algo de control “cuando Carlos -Ramos- tenía la pelota”. El resto del tiempo, explicó, el duelo se convirtió en “un ida y vuelta” que favoreció al rival, capaz de "encontrar espacios, transitar con facilidad y generar peligro constante". “Han sido justos vencedores. Si soy honesto, creo que el resultado incluso se queda corto”, admitió.

GALERÍA | El partido Zamora CF - UD Logroñés, en imágenes / Víctor Garrido

Cano insistió en que la derrota no cambia la sensación global: el equipo debe mejorar de forma urgente. “No podemos dar esta imagen. Más allá del resultado, las sensaciones han sido muy malas. Muchos jugadores han actuado de manera precipitada, sin dar los tiempos ni los ritmos que requiere cada jugada”, lamentó.

El entrenador recordó que el Zamora pudo haberse adelantado en acciones puntuales y ganar el partido, como en el día del debut, pero subrayó que eso no habría maquillado el análisis: “Imagínate que tuviésemos seis puntos. No cambiaría nada. El equipo está deslavazado y debemos competir mejor”.

Un equipo joven que debe aterrizar en la categoría

Cano quiso contextualizar parte del desorden en la juventud y la energía de una plantilla con muchos jugadores recién llegados. “Son futbolistas que quieren mostrarse en cada jugada. Vienen de filiales, de media temporada en Primera RFEF, de clubes sin esta exigencia. Deben entender cuanto antes dónde están y lo dura que es esta categoría”, explicó.

El técnico recordó que la pretemporada, pese a las buenas sensaciones, “no sirve para nada” una vez empieza la competición. “Pensamos que éramos indestructibles, pero después hay que competir. No podemos permitir que cualquier equipo nos genere tantas ocasiones. Hoy podían habernos marcado cinco goles perfectamente”.

Falta de control, aceleración y nervios en los minutos clave

Cano señaló que el equipo quiso “forzar jugadas que no existían”, acelerando acciones sin espacio ni ventaja. “Es como si yo me siento aquí y espero que alguien me cante ópera. No toca. Y nosotros queremos acelerar cuando no hay circunstancias para ello”, ironizó.

Destacó la actuación de Carlos Ramos, “sensacional, el mejor del equipo con mucha diferencia”, pero lamentó que el resto del grupo no supiera gestionar los momentos del partido. “Tras la ocasión bajo palos, en vez de tener calma, nos estrellamos contra ellos. Y en los últimos minutos, con dos de añadido, un central se va arriba y dejamos todo vacío. Así lo más recurrente es encajar el tercero”.

Un objetivo ambicioso que exige reaccionar

El técnico recordó que el Zamora tiene “un objetivo muy ambicioso": estar arriba y mínimo igualar la temporada pasada. Para ello, el equipo debe encontrar equilibrio entre generar ocasiones y no conceder tantas. “Tenemos talento, pero hay que gestionarlo. Y debemos sumar de tres en tres cuanto antes para coger confianza”.

Sobre la jugada del segundo gol del Logroñés, Cano explicó que el FVS “no vio nada punible” y que, aunque tuvo la sensación de fuera de juego, no opinará hasta ver la acción ya que, desde su posición, no pudo apreciar la jugada con tanta claridad como la polémica del día del estreno en el Ruta de la Plata.

La conclusión del técnico fue tan clara como el tono de toda la rueda de prensa: “El rival es justo vencedor. Debemos competir mejor si queremos estar donde queremos estar”.