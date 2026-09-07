Fermín Sobrón, portero del UD Logroñés: "Ojalá el Zamora CF llegue un poquito más lejos que el año pasado"

El regreso de Fermín Sobrón al Ruta de la Plata no fue un día cualquiera. El guardameta del UD Logroñés, capitán y símbolo del Zamora CF durante varias temporadas, volvió a la que fue su casa y lo hizo en un partido que terminó con victoria visitante (1‑2). Un triunfo que, lejos de ser una celebración plena, dejó al riojano con “sensaciones encontradas”.

Sobrón reconoció que el duelo fue emocionalmente complejo. “Quiero lo mejor para mi club, pero también quiero lo mejor para el Zamora”, confesó, admitiendo que no fue fácil para una persona tan emocional como él: "trate´de abstraerme y, como digo yo, actuar como un robot; hacer mi trabajo y hacerlo bien". “Ojalá el Zamora ganase 36 jornadas de 38, menos los dos partidos contra el Logroñés”, añadió con sinceridad.

GALERÍA | El partido Zamora CF - UD Logroñés, en imágenes / Víctor Garrido

El portero valoró el encuentro como “bonito de ver”, con dos equipos que quisieron proponer y un Zamora que, por momentos, les puso “en serios aprietos”. Aun así, destacó la importancia de ganar en un campo que considera “de los más difíciles de la categoría”. Y en su camino hacia el fondo norte, donde tantas veces celebró victorias vestido de rojiblanco, admitió que por un instante sintió que “seguía en el Zamora”. “Las emociones nunca dejan de sorprenderte”, dijo, afirmando haberse sentido "contento por ver a gente que quiero muchísimo".

Un verano extraño y una decisión dolorosa

Fermín explicó cómo se gestó su salida del Zamora tras el duro golpe del play-off perdido en Sabadell. “Yo me veía jugando en Segunda. Fue un sueño roto y cuando se rompe un sueño tienes que volver a renacer”, relató. Su intención inicial era continuar en Zamora, pero la llamada del Logroñés —su club de origen— y motivos personales pesaron más.

“Me gusta estar cerca de mi familia, mis abuelos son mayores… me tiró lo personal”, reconoció. También influyó el proyecto deportivo del Logroñés, que consideraba “muy atractivo”. Aun así, no ocultó que marcharse le dolió: “Me dolió mucho dejar Zamora, pero creo que la gente lo entendió porque me fui al club de mi tierra, al que adoro”.

Respeto a los nuevos porteros y deseo de éxito para el Zamora

Preguntado por el vacío que dejó en la portería rojiblanca, Fermín fue claro: “Nadie es imprescindible en el fútbol”. Elogió a los dos guardametas fichados por el Zamora y pidió que no se les compare con él: “Para que se hable de ellos como se habló de mí, necesitan tiempo. Yo tuve la suerte de coincidir con grupos muy fuertes y muy unidos”.

Sobre el futuro del equipo, fue rotundo: “Ojalá el Zamora llegue más lejos que el año pasado. Ojalá este año, aunque sea sin mí, podáis estar en Segunda División”. Un deseo sincero de alguien que, pese a vestir ahora otros colores, sigue sintiendo el club rojiblanco.