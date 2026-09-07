El Balonmano Zamora presenta sus nuevas equipaciones para la temporada 2026-2027: Valores y tradición tatuados en piel pistacho

El Balonmano Zamora presentó este lunes sus nuevas equipaciones en un acto celebrado en la Diputación Provincial de Zamora, un escenario que volvió a reunir a instituciones, patrocinadores y buena parte de la estructura deportiva del club con cerca de 200 de sus jugadores y miembros de su cuerpo técnico luciendo los valores que se representa en la nueva piel de los "Guerreros de Virato". Una elástica que también es el símbolo del modelo que sostiene al proyecto pistacho: cantera, formación y compromiso social. Una línea alabada por todos en esta puesta de largo.

La Diputación de Zamora hace gala de su apoyo al club pistacho

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, fue el encargado de abrir el acto, subrayando el valor del club como referencia deportiva y educativa en la provincia. “Es un placer colaborar con un proyecto basado en la competición, pero sobre todo en la formación de jóvenes y en la construcción de personas”, afirmó. Faúndez recordó que el Balonmano Zamora cuenta con 750 jugadores, de los cuales 300 están federados y 450 pertenecen a la estructura escolar, una cifra que, dijo, “demuestra la solidez y el recorrido del club”.

La institución provincial volverá a apoyar económicamente al proyecto, especialmente en un año marcado por el regreso a División de Honor Plata. Una categoría en la que Faúndez deseó los máximos logros al club, esperando que todo el trabajo de la temporada tenga sus frutos a final de curso.

El Ayuntamiento y su deseo para este curso

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alesander, destacó el orgullo que supone para la ciudad contar con un club que compite en la segunda categoría nacional. Recordó la reciente celebración del Memorial Manuel Camba en los diversos pabellones de la ciudad y deseó que la temporada vuelva a traer “un desfile como el del ascenso, tractor incluido”. El edil reafirmó el apoyo municipal y celebró la presentación de unas equipaciones que, dijo, “ojalá llevan a estos equipos a los mayores éxitos”.

Caja Rural reitera su compromiso con el club y sus valores

Desde Caja Rural, patrocinador principal del club deportivo, Laura Huertos puso el foco en la cantera y en el trabajo diario del club. “Da gusto ver el balonmano por la ilusión de estos niños y por el esfuerzo del personal del club”, señaló. La entidad reiteró su compromiso con el Balonmano Zamora y con el deporte de la provincia: “Estamos encantados de seguir formando parte de su día a día y de apostar por un proyecto que representa valores y comunidad”.

El Balonmano Zamora, mucho más que victorias

El cierre del acto corrió a cargo del presidente del club, Iñaki Gómez, que dedicó un amplio capítulo de agradecimientos a instituciones, patrocinadores y familias de todos los jugadores que forman parte de los "Guerreros de Viriato". Gómez recordó a los jugadores la importancia de no olvidar la gesta del ascenso lograda hace apenas tres meses, cuando se logró el ascenso a División de Honor Plata.

“El deporte es efímero y los éxitos se olvidan rápido, pero quiero que tengan muy presente lo que consiguieron”, afirmó, reivindicando "la ilusión como motor del club" y la responsabilidad de representar a los cientos de niños y niñas que forman parte de la entidad y unos valores en cada acto del club. “Se trata de formar personas, desde los más pequeños hasta los mayores”, insistió.

Las nuevas equipaciones: Así son y ya están a la venta

Tras las intervenciones, el club presentó las nuevas equipaciones, que mantienen los colores principales de los "Guerreros de Viriato" y cuentan con algun detalle particular que las vuelve a hacer únicas y representativas.

Primera equipación del BM Zamora para la temporada 2026-2027. / José Luis Fernández

La primera camiseta mantiene los colores verde pistacho y azul marino, incorporando este año la letra del himno del 25 aniversario en el pecho. Un detalle que permite a los "Guerreros de Viriato" llevar junto al corazón esa expresión de la entidad y sus valores.

Por su parte, la segunda equipación este año contará con el color azul celeste como protagonista, rindiendo homenaje al aniversario del segundo ascenso del club a la Liga Asobal conseguido hace diez años en Palma del Río.

Segunda equipación del BM Zamora para la temporada 2026-2027. / José Luis Fernández

Por último, las camisetas de portero cuentan con colores "clásicos" para esta demarcación, pero llamativos: la primera camiseta será de color rosa; la segunda combinará el amarillo con el morado.

Todas estas equipaciones cuentan ya con sus respectivas réplicas a la venta en la web del club, pudiendo estar al alcance de todos los aficionados que deseen contar con estas piezas únicas en su armario.