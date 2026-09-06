El Zamora quiere la primera victoria

El comienzo del Zamora en la temporada en Primera RFEF ha tomado unos tintes parecidos a los del pasado año cuando Óscar Cano tuvo que replantearse sus planes iniciales para lograr que el equipo comenzase a sumar puntos. Por el momento no existe ninguna prisa, pero el técnico granadino introducirá hoy en el equipo que presente contra la UD Logroñés cambios que le permitan conseguir una mayor fluidez en la circulación del balón y, por consiguente, esa mayor capacidad ofensiva que se echó de menos tras el empate contra el Bilbao Ath. de la primera jornada.

Y esos cambios deben pasar por la entrada en el equipo inicial del zamorano Carlos Ramos al que el técnico le pedirá mayor y mejor circulación del balón para que los delanteros reciban en mejores condiciones. Resulta complicado descubrir qué otras alternativas pueda tener el entrenador para afrontar este segundo partido consecutivo en casa en el que debe llegar la primera victoria si el Zamora quiere hacerse fuerte en su casa como lo exige esta categoría.

El rival de esta noche (20.30 horas) llega con la moral alta tras conseguir sus primeros tres puntos en Las Gaunas con el 2-1 ante el Extremadura, que le han permitido situarse tercero en la clasificación del Grupo 1. Tras este buen comienzo, Unai Mendia, entrenador riojano, no ha dudado en reconocer que su equipo ha realizado una buena pretemporada que le ha permitido llegar en buenas condiciones al inicio de Liga y "los tres primeros puntos te ayudan a empezar bien, a darle continuidad a la línea de juego que traíamos de la temporada pasada. Esos tres puntos son positivos por cómo se consiguieron gracias también a la unión con la grada" y destacó que su equipo fue capaz de sobreponerse a un tramo complicado del encuentro contra el Extremadura. El tecnico riojano recupera a Quique Rivero y no descarta que pueda echar mano del ex del Sabadell Miguelete que ha fichado esta misma semana.

El Logroñés dispone de un equipo con jóvenes jugadores, aunque no hay que olvidar a dos ilustres veteranos como son los ex del Zamora, Fermín -en la portería- y Baselga, en la punta del ataque, a los que se suma Adrián Bolo que regresará al estadio en el que triunfó hace dos campañas.

La segunda jornada en el Grupo 1 se inició el viernes con el empate sin goles en el "derbi de Os Ancares" entre Ponferradina y Lugo. El Mirandés se impuso ayer por un claro 2-0 al recién ascendido UD Ourense, y el Coria mostró sus cartas, pese a ser también nuevo en la categoría con un sorprendente 4-1 contra un rival siempre competitivo como es el Barakaldo. Y los otros dos partidos de la jornada se saldaron también con goleadas con el 4-1 del Pontevedra contra el próximo rival del Zamora, el Arenas de Getxo; y el 2-4 que encajó Unionistas ante el Real Unión de Irún con el equipo salmantino marcando el primero y el último gol del encuentro.

Noticias relacionadas

Óscar Cano señaló sin embargo que su plantilla le permite jugar con variadas disposiciones tácticas gracias a la variedad de jugadores de que dispone aunque reconoce también que esto le permite adaptarse a la forma de juego que le permita su rival, "la clave está en quién se pone en aquellos espacios donde hay que ponerse. El otro día puse a varios jugadores que no permiten la fluidez sino otras cosas como, por ejemplo, que no te tiren a portería. No creo en las parafernalias tacticistas pero es verdad que en función de aquellos jugadores que alineas pueden pasar unas cosas u otras. No es lo mismo tener un tipo de centrocampistas u otros, porque cada uno ofrece distintas soluciones. Vamos a ver si somos capaces de aportar fluidez sin perder estabilidad y esos recursos que harán difícil que nos metan mano, que sea complicado que a este equipo le creen ocasiones". n