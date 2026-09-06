El River Zamora gana a penaltis en La Alamedilla

El Caja Rural River Zamora saldó su penúltimo partido de pretemporada con una nueva victoria, esta vez desde el punto de penalti del pabellón La Alamedilla donde midió fuerzas con el FS Salamanca en un duelo que terminó con 3-3 en el marcador tras el tiempo reglamentario.

El equipo de Juanito volvió a ofrecer buenas sensaciones durante el encuentro, alargando el buen tono de una pretemporada que se acerca a su fin y que en su penúltimo ensayo tuvo al meta Guille como protagonista. El cancerbero fue decisivo para decantar el choque en una tanda de penaltis final en la que Isma, Miguel Ángel y Nico acertaron en sus lanzamientos.

El Caja Rural Zamora tuvo momentos de dominio y también de trabajo a lo largo del choque frente al FS Salamanca. Un duelo que dejó satisfecho a su técnico, contento de haber firmado "un partido muy completo" en el que la plantilla fue capaz de "mantener siempre la idea de juego y su ADN".

El triunfo en Salamanca permite reforzar sensaciones al cuadro blanquinegro, pero todavía quedan detalles por pulir antes del inicio de liga. Un trabajo de refinamiento del juego que tendrá lugar en el próximo y último ensayo de la puesta a punto zamorana ante el InterSala.