El Logroñés castiga duramente a un Zamora que no mereció perder

El Zamora CF se encontró con una derrota inesperada por los méritos que hizo frente a un Logroñés que fue mucho más práctico y aprovechó sus ocasiones para llevarse los tres puntos del Ruta de la Plata (1-2).

Óscar Cano prometía cambios en su equipo respecto al que empató una semana antes con el Bibao At. y diseñó un equipo inicial en el que dio entrada en la defensa a Indias y Moreno; a Carlos Ramos e Isaiah en el centro del campo; y a Izán y Losada en la vanguardia.

Y el partido se planteó desde el inicio con un gran equilibrio entre ambos rivales que movían con criterio el balón, dos equipos muy similares por la juventud y la calidad de sus plantillas. Y si el Logroñés llegó por la derecha en un primer centro que no encontró rematador, replicó el Zamora con otro balón pasado de Izán que remató en el segundo palo Losada, obligando a Fermín Sobrón a realizar su primera parada de la noche.

Izán estaba en todas partes y una combinación suya con Mascaró terminó con otro balón en bandeja al segundo palo que Moreno no acertó a introducir en la portería del Logroñés.

El Zamora estaba dando un recital de la fluidez que había pedido Óscar Cano durante la semana y que tanto se había echado de menos ante el filial del Athletic.

Volvía a aparecer Izán para que Fermín realizara una estirada para volver a impedir que subiera al marcador el primer gol zamorano pero la lesión fortuita de Marí obligó a parar el partido durante unos minutos de los que el Logroñés pareció salir fortalecido y aprovechó para realizar un par de aproximaciones que metieron el miedo en el cuerto a la afición del Zamora. Zabala tuvo la suya pero remató ligeramente alto e Issman disparó para que rechazase el balón Iker Piedra en una de las varias acciones de ataque que ahora estaban en el otro bando rojiblanco riojano.

El Zamora logró poco a poco sacarse de encima la presión de su rival y pareció recuperar esa fluidez atacante con una magnífica jugada de la línea atacante que culminó Fabri con un disparo desde la frontal que no encontró puerta. Y la respuesta riojana llegó en un ma repliegue del Logroñés que permitía a Anai disparar desde dentro del área para marcar tras tocar en un defensa la pelota.

Y todavía hubo tiempo en la primera parte para que Fermín rechazase un remate zamorano que se fue a corner y el lanzamiento, de nuevo de Carlos Ramos, esta vez llegó a Indias para que restableciese el empate en el marcador (1-1). E incluso pudo ser otro el marcador al descanso si Anai no enviase al poste un balón muerto que se encontró en el área pequeña.

El partido se reanudó en una tónica de ida y vuelta similar a la de la primera parte aunque al Zamora le costaba más llegar al área contraria pese a que este equipo suena a orquésta sinfónica tocando el balón. La clave estaba en no cometer errores porque los de Cano disponen este año de una calidad arriba envidiable y el segundo gol tenía que llegar además teniendo en cuenta que los riojanos regresaron del descanso con mucha cautela atrás.

Porque este Zamora tiene múltiples recursos como los lanzamientos de lejos de Carlos Ramos que obligó a estirarse de nuevo y en viar el balón a corner a su excompañero Fermín. Unai Mendia buscó la reacción de su equipo dando entrada en el campo a David Amigo, Rivero y Asenjo.

Pero el Zamora siguió teniendo el balón y buscando el gol de la victoria, ahora con Sancho ocupando el puesto de Mascaró. Además Cano decidía dar entrada en el campo además a Juanje y Gorjón.

Y la primera conclusión a los cambios fue un contragolpe que llevó Fabi y que concluyó Losada con un remate desde el medio del área que sacó Adrian Bolo milagrosamente cuando ya entraba en la portería.

Hsta que en el minuto 75 saltaron todas las alarmas con el penalti que señalaba el árbitro y que suponía la expulsión de Alex Gorjón. Pero Colmenero, tras pensárselo mucho ante la pantalla del VAR, decidió anular la acción que podía haber significado el segundo gol para el Logroñés, un segundo gol que llegó poco después en un contragolpe riojano que culminó con un remate de cabeza de Santana que le ganó la partida por alto a Luismi Luengo y ya solo quedaban ocho minutos para el final.

El Zamora se fue arriba a buscar el empate y lo que consiguió fue que Asenjo casi le diera la puntilla en un nuevo contraataque.

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Se sucedieron los barullos en el área del Logroñés pero el Zamora no encontraba el jueco para meter el balón entre los tres palos. El árbitro decidía prolongar el partido cuatro minutos más en los que ya nada más pasó.