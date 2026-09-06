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El Espanyol ata el empate en el descuento ante un Sevilla que rozó la victoria con diez
El debutante Stassin adelantó a los hispalenses, diezmados por la roja a Sangante, y Marcos Fernández igualó en el minuto 98
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EFE
Barcelona
El Espanyol y el Sevilla, con uno menos tras la expulsión de Sagante en el minuto 58, firmaron un empate (1-1) en el RCDE Stadium con el gol de Stassin en el 85 y la réplica de Marcos Fernández en el 98.
Hasta el tiempo añadido, los blanquiazules no supieron aprovechar la superioridad numérica en la mayor parte de la segunda mitad.
El colegiado anuló una diana al blanquiazul Omar El Hilali en el minuto 62 tras consultar el VAR por fuera de juego.
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