El CD Villaralbo se estrena con derrota por la mínima

El CD Villaralbo comenzó la temporada con una derrota por la mínima ante el Burgos B en su visita a la Ciudad Deportiva de Castañares. El conjunto zamorano compitió de tú a tú durante buena parte del encuentro, pero un gol de Aymann al filo del descanso decantó un partido muy igualado.

Ambos equipos saltaron al césped con mucha intensidad, pero también con las lógicas dificultades para encontrar el ritmo y la precisión propios de un equipo ya asentado en la competición. El conjunto blanquinegro y el cuadro azulón,protagonizaron un duelo muy disputado, con más trabajo y presión que fútbol. Ambos conjuntos trataron de incomodar la salida de balón de su rival, lo que provocó que buena parte del juego se desarrollara en la zona ancha del terreno de juego.Las defensas se impusieron claramente a los ataques durante los primeros compases. Ni burgaleses ni zamoranos encontraban espacios para elaborar con claridad y las aproximaciones a las áreas fueron contadas. El primer aviso llegó muy pronto, en el minuto 1, y tuvo como protagonista al Villaralbo. Un robo de balón en la zona defensiva local permitió a Emma hacerse con el esférico y probar fortuna con un disparo lejano que Cristian atrapó sin excesivos problemas.El Burgos Promesas trató de responder con mayor presencia ofensiva, aunque también le costaba superar la presión visitante. Cuando se cumplía el primer cuarto de hora, llegó uno de sus escasos acercamientos con peligro. Sagredo recibió en el sector izquierdo y, desde el pico del área, ejecutó un disparo escorado que Miguel detuvo con seguridad. A partir de ese momento, el encuentro entró en una fase de máxima igualdad. El centro del campo se convirtió en el escenario principal de la batalla, con constantes disputas por cada balón y escasas combinaciones capaces de romper el entramado defensivo rival. Los dos equipos se mostraban sólidos atrás y apenas concedían opciones, mientras el juego ofensivo de ambos conjuntos carecía de la continuidad necesaria para generar ocasiones claras. Todo apuntaba a que el marcador no se movería antes del descanso, pero el fútbol quiso romper la monotonía en el último suspiro. En el minuto 45, una acción iniciada por la banda izquierda terminó con un despeje de la defensa villaralbina. El balón quedó suelto en la frontal y Alba no se lo pensó dos veces para conectar un potente disparo. Miguel consiguió desviar inicialmente, pero el rechace cayó en los pies de Aymann. El jugador burgalés resolvió con calidad la segunda oportunidad y, con una precisa vaselina, superó al guardameta zamorano para enviar el balón al fondo de la red.

Tras el paso por los vestuarios, Pablo Cortés buscó un cambio de dinámica dando entrada a Moussa en sustitución de Ángel. El técnico villaralbino trató así de aportar mayor profundidad y capacidad ofensiva a un equipo que había encajado el tanto en el último suspiro de la primera mitad. Sin embargo, el movimiento no terminó de surtir el efecto deseado y el conjunto azulón pareció acusar el golpe anímico del 1-0. Al Villaralbo le costó encontrar continuidad en su juego y la zona de creación se mostró especialmente espesa. Los zamoranos no encontraban espacios entre las líneas del Burgos Promesas y sus posesiones terminaban, con demasiada frecuencia, sin consecuencias cerca del área local. Los burgaleses, por contra, afrontaron la reanudación con mayor confianza y se mostraron más cómodos sobre el terreno de juego gracias a la ventaja adquirida antes del descanso. El conjunto blanquinegro pudo incluso ampliar su renta en los primeros compases de la segunda mitad. En el minuto 53, Ethan probó fortuna con un disparo desde fuera del área que Miguel atrapó con seguridad. Poco después, el Burgos B volvió a poner a prueba al guardameta villaralbino con un lanzamiento de Martí desde la frontal que obligó a Miguel a emplearse a fondo para realizar una excelente intervención y enviar el esférico a saque de esquina.

El Villaralbo atravesaba entonces sus peores minutos, aunque los de Pablo Cortés consiguieron poco a poco salir de ese desconcierto inicial y acercarse con mayor peligro al área burgalesa. Su mejor oportunidad para equilibrar el encuentro llegó en una acción a balón parado. En el minuto 69, los visitantes botaron un saque de esquina y Cepeda, completamente libre de marca en el segundo palo, apareció para cabecear en picado. El remate, sin embargo, salió rozando el poste. Fue el último gran aviso de un equipo zamorano que buscó reaccionar, pero que no encontró la claridad necesaria en los metros decisivos. El conjunto zamorano trató de estirar sus líneas y aumentar su presencia ofensiva, aunque se encontró una y otra vez con un Burgos Promesas bien organizado y firme en defensa. Con el paso de los minutos, el cuadro azulón fue perdiendo capacidad para generar peligro y el partido entró en una fase en la que el conjunto local supo administrar su ventaja con oficio. El Burgos Promesas cerró bien los espacios y apenas concedió nuevas opciones, mientras el Villaralbo fue incapaz de encontrar una vía clara para romper el entramado defensivo burgalés.Al final, el cuadro zamorano tuvo que conformarse con una derrota por la mínima en su estreno liguero. Un resultado cruel por la escasa diferencia existente entre ambos equipos, pero que deja al Villaralbo sin premio después de un encuentro en el que pagó especialmente caro el tanto encajado al filo del descanso.