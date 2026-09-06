El CD Villaralbo de Cortés se estrena en "Castañares"

El CD Villaralbo inicia hoy, a las 12.00 horas, su andadura liguera en el Grupo VIII de Tercera RFEF, categoría en la que ha se ha convertido en todo un habitual y en la que aspira a mejorar los números del pasado curso. Todo un reto que la formación azulona encara con muchas caras nuevas, incluida la de su técnico Pablo Cortés, y el Burgos CF "B" como primer escollo.

La marcha de Oji al término de la pasada campaña trajo nuevos aires al CD Villaralbo, que apostó por otro exjugador del club para dar forma a un nuevo proyecto. Pablo Cortés tomaba el mando y, con él, la plantilla sumaba efectivos para acompañar a los ya habituales Miguel, Paralta, Emma o Cepeda. Jugadores como Theo, Lupidio, Rubén Blanco o Konate. Todo buscando pasar menos apuros que la temporada anterior.

Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo / cedida

Con la meta clara, y tras una pretemporada larga con dos derrotas en la Copa RFEF como resultados más relevantes, el CD Villaralbo se planta hoy (12.00 horas) en el campo 3 de "Castañares" dispuesto a hacer frente al filial del Burgos CF, a la caza de tres puntos que impulsen su arranque liguero. Un botón complicado, ya que la escuadra blanquinegra aparece en las quinielas como uno de los equipos llamados a estar arriba en la clasificación. No en vano, el pasado curso compitió en Segunda RFEF.

El CD Villaralbo es consciente del potencial burgalés y tratará de aprovechar la reestructuración del filial blanquinegro y la juventud de su plantilla para, con buen juego y combatividad, imponerse sobre el terreno de juego. Dominio que deberá llevar a cabo buscando no cometer error alguno en línea defensiva y sacando partidos del talento ofensivo de sus hombres.

El filial cierra con victoria

Por otra parte, el club azulón vivió ayer el final de otra puesta a punto, la de su equipo filial. El conjunto de Álvaro Vacas disputó su último ensayo de pretemporada ante Pizarrales, al que ganó por 0-1 con gol del recién llegado Edu.