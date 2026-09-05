Zamora recupera el deporte de la Vela en Palacios del Pan

El deporte zamorano ha recuperado la especialidad de vela en el embalse del Esla con la celebración del I Memorial Miguel López " Mitchel" que congregó en la marina del Club de Vela Zamora (Palacios del Pan) a un total de 17 embarcaciones . El Club de Vela Zamora organizó este encuentro de navegación como homenaje a su socio, fundador del club y directivo, fallecido al principio de este verano. Con unas condiciones inmejorables de viento que en algún momento alcanzó fuerza 4, se completó el programa de la prueba no competitiva que se saldó con numerosos vuelcos en las embarcaciones de vela ligera que pusieron a prueba a los veteranos navegantes.

Una comida de confraternización y entrega de recuerdos puso fin a esta jornada deportiva que viene a demostrar que este deporte marino también tiene una amplia implantación en los embalses de Zamora y en concreto en el Club de Vela de Palacios del Pan, donde está registrado un buen número de barcos tanto de vela ligera como cruceros. n