Vela
Zamora recupera el deporte de la Vela en Palacios del Pan
La primera edición del Memorial Miguel López congregó a 17 embarcaciones
El deporte zamorano ha recuperado la especialidad de vela en el embalse del Esla con la celebración del I Memorial Miguel López " Mitchel" que congregó en la marina del Club de Vela Zamora (Palacios del Pan) a un total de 17 embarcaciones . El Club de Vela Zamora organizó este encuentro de navegación como homenaje a su socio, fundador del club y directivo, fallecido al principio de este verano. Con unas condiciones inmejorables de viento que en algún momento alcanzó fuerza 4, se completó el programa de la prueba no competitiva que se saldó con numerosos vuelcos en las embarcaciones de vela ligera que pusieron a prueba a los veteranos navegantes.
Una comida de confraternización y entrega de recuerdos puso fin a esta jornada deportiva que viene a demostrar que este deporte marino también tiene una amplia implantación en los embalses de Zamora y en concreto en el Club de Vela de Palacios del Pan, donde está registrado un buen número de barcos tanto de vela ligera como cruceros. n
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad
- Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
- Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
- Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta
- El Ministerio toma medidas para evitar que la extinción de la presa Villalcampo caduque por segunda vez
- In memoriam: Barrera en el cielo para Casto
- El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué
- GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta