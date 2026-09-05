El UBU San Pablo se lleva el Memorial Manuel Camba ante un BM Caja Rural Zamora de menos a más

El BMCaja Rural Zamora puso punto y final a su pretemporada con una clara derrota (21-32) a manos de UBUSan Pablo Burgos con motivo de las «bodas de plata» del Memorial Manuel Camba. Un agrio final de jornada a un torneo con decenas de jugadores disfrutando del balonmano en la capital.

El BMCaja Rural Zamora afrontaba su última prueba de pretemporada, la más especial. Ese homenaje a Manuel Camba, precursor del balonmano local, en el que es obligado siempre darlo todo y hacer gala de los frutos del trabajo de cantera. Una parte, esta última, cumplida con la presencia de Sergio y Víctor Mangas, Carlos López y Julio Belver. Canteranos que se sumaron a los ya habituales Pajares, Eugenio, Marco y Guille para hacer frente a UBUSan Pablo.

Fue, precisamente, una parada de Pajares la que abrió el duelo. Un choque que los visitantes no tardaron en inclinar a su favor gracias a un siete metros y un afortunado rechace (0-2, m. 2). Un inicio de partido marcado por la falta de gol de un BMCaja Rural Zamora con problemas para encontrar lanzamiento y, tras hallarlo, superar al portero.

Los primeros compases se cerraron con un contundente 0-4, guarismo con el que llegó la primera exclusión visitante. Y, con la sanción, el estreno del casillero zamorano firmado por Torio. Sin embargo, la alegría fue momentánea;y, pese a jugar con uno más, un parcial de 0-2 forzó el tiempo muerto pistacho (1-6, m. 7).

El BMCaja Rural Zamora regresó con gol al encuentro. Kike Moreno hacía el segundo desde los siete metros y Pau Ortega hacía el 3-7 con un gran lanzamiento. Aciertos respaldados por una zaga más abierta y las paradas de Pajares para frenar la producción ofensiva. Aunque, ni por esas, la diferencia dejó de aumentar con los zamoranos fallando dos penaltis (3-8, m. 15).

El partido terminó de romperse con la primera exclusión local. Guille era sancionado y UBUSan Pablo aprovechaba para encarar la recta final del primer acto con siete tantos de colchón. Minutos previos al descanso en el que cada buena acción de Pajares o su defensa se veía respondida por el visitante Santamaría bajo palos. Solo dos alegrías por parte de Oseguera y Gigi rompieron la tónica que conllevó a un duro 5-16 al paso por vestuarios.

Los primeros 30 minutos dejaron ver la diferencia entre un candidato a la permanencia en División de Honor Plata y otro al ascenso a Liga Asobal. Pero, restaban los últimos 30 para poder comprobar si los «Guerreros de Viriato»se dejarían la piel haciendo honor a una cita como el Memorial Manuel Camba en su 25ª edición.

El cuadro de Viriato no se olvidó de ello y fue otro al inicio de la segunda mitad. Impulsado por Medina, Carretero y Gigi, el BMCaja Rural Zamora empezó a ver puerta y a ser un incómodo oponente para UBUSan Pablo. Eso sí, los burgaleses mantenían su colchón pese a sus rotaciones y la reacción local (11-21, m. 40).

Mantuvo el tono el equipo de Felipe Barrientos durante los siguientes minutos, mejorando la pobre imagen del primer acto pero sin inquietar a un rival que, sin mucho esfuerzo, mantenía el rédito del trabajo hecho (14-26, m. 50).

No cambió nada la recta final con el UBUSan Pablo haciendo pruebas ya con la victoria en la mano y un BMCaja Rural Zamora voluntarioso hasta el final, que llegó con un claro 21-32 en el marcador. Resultado que cierra una preparación pistacho sin triunfos antes del inicio liguero.