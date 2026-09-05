Saulo Hernádez: "Metimos 89 puntos casi sin tiro exterior"

Satisfecho se mostró el entrenador del CB Zamora por el comportamiento de su equipo en el partido contra el Tizona Burgos, aunque reconoció estar triste por la lesión sufrida por Dusan Neskovic ya que el primer objetivo del equipo zamorano era saldar la Copa sin lesionados: "Queríamos acabar la Copa físicamente como empezamos y hemos cosechado una baja aunque espero que no sea por mucho tiempo" y en segundo lugar, Saulo Hernández buscaba en estos dos partidos contra Palencia y Tizona, crear una identidad de equipo, "y en eso nos vamos con un sobresaliente porque en los dos partidos solo hemos tenido malos minutos en la primera parte de hoy, pero después la sensación ha sido muy parecida a lo que habíamos visto contra Palencia. En la primera parte, Tizona nos metió 61 puntos y en la segunda solo 35 y en eso habremos tenido que ver algo nosotros más allá de su acierto. Tiene mérito ser capaces de meter 89 puntos casi sin tiro exterior y con las circunstancias del equipo, aunque tendremos que trabajar mucho para que no nos vuelvan a cojer 22 rebotes ofensivos. Pero no me fijo mucho en el resultado, sino en si se van cimentando cosas sobre las que queremos construir y hoy hemos dado otro paso adelante".

El banquillo del CB Zamora en un tiempo muerto. | VÍCTOR GARRIDO

Saulo Hernández Bris añadió que el final tan apretado del partido contra Tizona, servirá como una primera experiencia de cara a la competición oficial, "primero porque yo me he equivocado como entrenador o porque mis jugadores también han podido equivocarse, de lo cual aprenderemos, y porque creo que no hay mejor entrenamiento que éste, haber tenido las malas sensaciones de la primera mitad, y que un equipo que está por hacer, sea capaz de darle la vuelta a la tortilla y de llegar a los últimos segundos con opciones. Cambio el haber gestionado mal los seguidos finales hoy, por gestionarlos mejor luego en la liga regular".

Noticias relacionadas

Por su parte, el entrenador del Tizona Denis Pombar explicó que estos dos partidos les servirán para mejorar los aspectos del juego que "estamos trabajando en estas primeras semanas y para ir poco a poco explicando lo que queremos ser a los nuevos. En líneas generales, en el segundo cuarto logramos el nivel de energía que queremos mantener, fuimos capaces de seguir las normas defensivas en las que estábamos trabajando, pero a partir del descanso nos caímos. En lugar de aprovechar los intentos del Zamora de acercarse en el marcador, nos relajamos no sé por qué. Mejoramos en el rebote ofensivo pero nos vuelven a coger 13 rebotes nuestro rival". n