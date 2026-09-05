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Oficial: La FIA sanciona a Piastri con 3 puestos en la parrilla de Monza

Oscar Piastri, que ha acabado tercero en la clasificación del GP de Italia, ha sido sancionado con tres posiciones en parrilla por obstaculizar a Liam Lawson. Leclerc escala a la tercera plaza

Oscar Pîastri, en el box.

Oscar Pîastri, en el box. / EFE

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Barcelona

Oscar Piastri ha sido finalmente sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia por obstaculizar a Liam Lawson durante la clasificación de Monza. El piloto de McLaren, que había terminado la sesión en tercera plaza, cae hasta la sexta.

De esta forma, Charles Leclerc (Ferrari) gana un puesto y sube a la tercera posición, Lewis Hamilton asciende a la cuarta y Max Verstappen, a la quinta.

La nota de la FIA:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 81 (Oscar Piastri), al piloto del coche 30 (Liam Lawson), a los representantes de los equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento y señalización, las imágenes de vídeo, la telemetría, las comunicaciones por radio de los equipos y las imágenes de las cámaras onboard.

Al salir de boxes, el piloto del coche 81 fue informado de lo siguiente: "Verstappen, Lawson y Sainz están cruzando ahora; Sainz ha entrado en boxes. Solo Verstappen y Lawson, estate atento a ellos al incorporarte".

El piloto del coche 81 declaró que no fue informado de que VER y LAW estaban en vueltas lanzadas, pero se dio cuenta, cuando estaba casi en la curva 1, de que VER estaba en una vuelta lanzada. Redujo la velocidad y se mantuvo a la derecha para permitir que VER le adelantara, pero no pudo hacer nada para evitar obstaculizar a LAW.

Los comisarios aceptan que, con la información de la que disponía y dada la situación en la que se encontraba, el piloto del coche 81 no tenía en ese momento ninguna otra opción disponible y, por tanto, obstaculizó de forma involuntaria, aunque también innecesaria, al coche 30.

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Por lo tanto, se impone la sanción estándar de tres posiciones en la parrilla".

Fuente: Sport

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