Eudald Vergés, jugador del Zamora CF: "Tendremos que sumar muchos puntos en casa"

El lateral izquierdo del Zamora CF, Eudald Vergés, aseguró antes del partido contra la UD Logroñés que "queríamos ganar el primer partido y no pudo ser, pero queremos que la primera victoria sea en casa porque en esta categoría tendremos que sumar muchos puntos en el Ruta de la Plata, donde tenemos que ser muy fuertes, y esperamos que llegue este domingo la primera". El carrilero puntualiza, sin embargo, que "estamos todavía empezando, somos muchos jugadores nuevos y cuesta más arrancar y conocerse. Y sobre todo con tanta gente joven. Hicimos cosas buenas contra el Athletic, pero también muchas que hay que mejorar y trabajamos para mejorar en eso".

El jugador del Zamora CF reconoce asimismo que el equipo tiene que mejorar en la presión en el campo contrario y en la fluidez en el juego de ataque, pero sin perder verticalidad". Como exjugador del Logroñés, Vergés reconoce que ya no queda ningún jugador de entonces: "Estuve allí seis meses y es un muy buen club que está haciendo las cosas muy bien, dispone de una ciudad deportiva muy buena y el equipo que han hecho es parecido al nuestro, con gente joven, con energía, que corre los 90 minutos metiendo mucho ritmo al partido. Será un partido muy igualado". Pese a ser un recién ascendido, el Logroñés dispone de una plantilla que aspira a todo: "En estos clubes tan grandes, da igual que sean recién ascendidos o no, siempre hacen equipos que aspiran a todo. Nos confundiríamos si pensamos que vendrán a verlas pasar y ya el año pasado vimos que recién ascendidos pueden hacer muchas cosas". n