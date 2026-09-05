La dulce memoria de Leo Maciel

"Vivimos el deporte con muchos viajes, muchos entrenamientos...", reflexiona Leo Maciel, frenándose en ese frenesí. Se declara, recién llegado, "contento con lo humano; con volver a cruzarse en esa cotidianeidad, en un desayuno, una charla, un café, con compañeros con los que he vivido cosas importantes". Todos sus tiempos se le alinean al portero del Bidasoa en esta Supercopa Ibérica: en Vigo, su primer destino fuera de Argentina; contra el Sporting de Lisboa, su anterior equipo; y con el Barça, también estación de paso, en la otra semifinal.

Regresa Leo 15 años después de su etapa en el Academia Octavio (2009-2011), al que se enfrentó además defendiendo al Zamora en 2015. No ha tenido más oportunidades para la nostalgia. Nadie ha sido capaz de levantar una alternativa masculina de élite en la ciudad olívica desde que el club encarnado cesó en su actividad en otoño de 2019. "Galicia sigue siendo una región de grandes jugadores", aprecia Leo mirando al joven Faílde, "un monstruo" gallego que lo complementa bajo el arco irundarra. "Siento que los jugadores van yendo a los lugares donde pueden mantener sus proyectos. El Cangas sí se ha consolidado, a veces por abajo, pero siendo un grande de Asobal. Dependerá de cada ciudad hacer las cosas bien para reunir esos talentos como en su momento el Octavio. No estoy en los pormenores".

Aquel veinteañero bonaerense, dulce y bohemio, conoció un Octavio aún en máxima categoría pero ya de economía angustiosa. Leo, meritorio a la sombra de Javi Díaz o Lamariano, acabó regresando a casa a mitad de la segunda campaña. "Tengo un lindo recuerdo de Galicia, de Vigo particularmente. Me gustaría venir más seguido", anhela. No niega las asperezas de aquella experiencia: "Agridulce podría ser la palabra. Pero con el paso del tiempo lo agrio se va yendo. Al menos mi intención es ir quitándole peso. Seguramente yo también tuve mucho de culpa. Estoy agradecido a muchos por lo que aprendí en ese momento".

En cualquier caso, "las decisiones han ido forjando mi camino"; resume. El camino precisamente lo define. La frente ya le clareaba entonces. Se ha dejado mostacho. Cerca de los 38, conserva la dulzura y la hondura. "Espero poder pasear un poco y ver a gente a la que tengo cariño", anhela. Como vagabundeaba entonces, entre museos y sueños, "en ese periodo que en algún punto también fue solitario por estar lejos de tanta gente querida. Cierta cosas las encontré por primera vez en Vigo. Me abrieron. Lo recuerdo como una nebulosa. Yo era muy chico y recibí mucha información de golpe. Me quedo con las vivencias". "La parte bohemia sí está. Con mucha lectura, mucho cine, arte...", advierte, en fin. La soledad se ha disipado. Ha convivido con su novia desde hace una década allí donde el balonmano lo ha llevado: Cuenca (17-21), Barcelona (21-22), Lisboa (22-24) y desde 2024, Irún. "Estoy atravesando ese principio de entrar a una edad en la que los viajes ya me cuestan un poco más. Y la parte física nunca fue mi fuerte. Empiezo a encontrar molestias", confiesa. A cambio, se manifiesta "contento con la madurez, con la parte de disfrutar el día a día, sin pensar demasiado más que en si estoy en un nivel que me deje conforme".

Ayer, no en ese Central de As Travesas que fue su hogar sino en el IFEVI, intentó contribuir a que el Bidasoa sorprendiera al Sporting de Lisboa (20:00). Antes, desde su ex equipo, el Barça, se impuso al Porto (39-37) en la otra semifinal.

Noticias relacionadas

"Bidasoa ha sido un lindo desafío para mí. Llevamos en Europa tres años y siempre discutiendo los primeros puesto en Liga", establece a la vez que admite: "El Sporting está uno o dos pasos por encima. Nuestra idea va a ser competir y disfrutar del partido. Tenemos herramientadas tácticas para hacerlo bien". n