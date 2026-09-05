El CB Zamora pierde por un solo punto el pase a la final de la Copa

El CB Zamora, con un equipo de circunstancias, acarició el pase a la final de la Copa (89-96) tras una brillante remontada ante el Tizona que llegó a disponer de 20 puntos de ventaja pero solo pudo salvar los 7 que necesitaba para hacer posible un derbi burgalés en el partido por el primer título de la temporada grancias un triple de Jofresa a falta der cinco segundos para el final.

La verdad es que este CBZ que hemos visto en la Copa Castilla y León dista mucho del que afrontará la competición liguera ya que no sólo cuenta con tres bajas por lesión que han sido sustituidas por los tres canteranos, sino también ha dispuesto de dos jugadores a prueba (Montero y Báez), alo que hay que sumar que todavía faltan por fichar dos o tres jugadores más. Pero este roster de circunstancias volvió a ofrecer una magnífica imagen, como ya ocurrió contra Palencia el jueves, y Tizona se encontró en el primer cuarto con un rival que llevó la iniciativa en el marcador casi siempre aunque luego el encuentro entró en un periodo de alternancias en el marcador con ligeras ventajas para ambos rivales.

Pero todo pareció complicarse al comienzo del segundo parcial ya que Tizona apretó en defensa y se escapó en el marcador con 23-31 y Saulo Hernández tuvo que pedir su tiempo muerto.

Rubén Hernández pasó a dirigir al equipo zamorano y el canterano respondió a la resposabilidad, anotó su canasta, y el CBZ recobró la calma aunque no lograba remontar en el marcador (29-39 minuto 15). Los burgaleses echaron mano del lanzamiento esterior y se mantuvieron lejos sin problemas. Y su ventaja no paró de crercer hasta que, con 37-55 Saulo Hernández pidió su tiempo muerto a la desesperada a menos de tres minutos para el descanso.

Los zamoranos comenzaron a presionar en todo el campo y se acercaron a 42-55 a base de pundonor e intensidad. Losárbitros decidieron que había que facilitar una final burgalesa de la Copa y comenzaron a penar cualquier acción zamorana. Y tuvo que ser Pau Isern el que volviera a poner las cosas en su sitio para que el CBZ siguiera vivo a duras penas en el partido que llegó al descanso con un 45-61.

Pero todo se complicó aún más tras la reanudación del encuentro y Tizona siguió incrementando su ventaja tal vez por el exceso de individualismo que provocaba la ansiedad de los jugadores zamoranos. La falta de lanzamiento exterior agravaba la situación y al CBZ ni siquiera le entraban los tiros libres. El desgaste físico propio de estas alturas de la pretemporada hacía mucho más daño a los de Saulo Hernández que, sin embargo, conseguían acercarse a 58-71 en el minuto 25.

El desgaste físico también había llegado a los burgaleses que veían como su rival se crecía y se acercaba a «solo» 11 puntos. Y el partido se volvió a equilibrar pese a la diferencia evidente entre las plantillas de uno y otro rival.

Dos tiros libres de Carralero pusieron el 65-75 y el partido se abría a cualquier posibilidad porque el ACB le valía con perder por seis puntos para jugar la final contra el San Pablo de ACB.

El último cuarto comenzó con el marcador en diez puntos de diferencia (70-80) y todo por decidir. Pero las decisiones arbitrales siguieron beneficiando al Tizona que se distanció tres puntos más. Isern rompiò por unos segundos la barrera sicológica de los diez puntos mientras el norteamericano Blackshear comenzó a ganarse a la afición zamorana con dos canasta seguidas hasta que Carralero acertaba con un triple punteado y ponía el 79-86 con más de cinco minutos por delante todavía. Rubén Hernández, que seguía ganándose un dorsal en el equipo, prolongó con su canasta la remontada (81-86) que se redujo un punto más con un tiro libre de Isern.

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El CB Zamora estana clasificado para la final pero había que asegurarlo, objetivo que no iba a ser sencillo con más de tres minutos por delante todavía. Tizona ya no veía aro con claridad, pero volvió a distanciarse a 7 puntos a dos minutos del final. Sacaron fuerzas de flaqueza en defensa los zamoranos que tras dos intentos volvieron a entrar en la final, y Carralero ponía el 88-91 con solo 34 segundos para que Tizona anotase cuatro puntos, pero los burgaleses se mantuvieron firmes y un triple de Jofresa a falta de cinco segundos hizo posible el derbi burgalés en la final de la Copa.