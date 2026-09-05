Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retraso en el pago de ataques de loboNuevo modelo de financiación autonómicaJornadas de Magia de ZamoraFestival de Flamenco de Corrales
instagramlinkedin

Balonmano

BM Zamora recibe hoy al San Pablo en el Ángel Nieto

Una nueva edició del Memorial Manuel Camba entre dos rivales de Plata

El San Pablo Burgos. | FIRMA DE FOTO

El San Pablo Burgos. | FIRMA DE FOTO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Zamora

Zamora y San Pablo Burgos serán los protagonistas del partido estelar del XXV Memorial Manuel Camba que se disputará eta tarde a ls 20.00 horas en el Pabellón Ángel Nieto y servirá de colofón a la pretemporada del conjunto pistacho. El programa del Memorial Camba, una cita ya tradicional y obligada en el verano deportivo de Zamora se inicia por la mañana en el Pabellón de la Universidad Laboral con varios encuentros entre los equipos de base del Club. A las 17.30 horas, en el Pabellón Manuel Camba el filial BM Zamora ‘B’ se enfrentará al Zasvisión BM Laguna y a las 20.00 horas comenzará el partido estelar entre BMZ y San Pablo Burgos, dos equipos que militarán esta campaña en División de Honor Plata. El duelo zamorano-burgalés será la revancha del encuentro que se jugó el pasado 28 de agosto en El Plantío Burgos y que terminó con victoria clara del San Pablo por 37-27. El equipo burgalés ha cosechado buenos resultados en los partidos de pretemporada que comenzaron en Santander con derrota por la mínima ante el Sinfín (28-27) y la primera victoria llegó de forma sorprendente en Tudela de Duero frente al Nava de Asobal por 31-32.

Otro buen resultado para el equipo burgalés que dirige Daniel Gordo, exentrenador del equipo pistacho, fue contra Guadalaraja con victoria final por 33-29. Por su parte, el BMZ todavía no conoce la victoria en sus cuatro partidos de pretemporada: Base Oviedo (36-30 en Oviedo y 24-28 en Zamora), Cisne en Pontevedra (38-32) y Frigoríficos Morrazo (Asobal) en Cangas 35-22. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad
  2. Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
  3. Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
  4. Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta
  5. El Ministerio toma medidas para evitar que la extinción de la presa Villalcampo caduque por segunda vez
  6. In memoriam: Barrera en el cielo para Casto
  7. El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué
  8. GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta

Venezuela y la comedia de las equivocaciones: el chavismo loa el pacto petrolero con Trump del que la derecha abomina

Venezuela y la comedia de las equivocaciones: el chavismo loa el pacto petrolero con Trump del que la derecha abomina

El tiempo en Villaralbo: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villaralbo: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villar del Buey: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villar del Buey: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villanueva del Campo: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villanueva del Campo: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villalpando: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villalpando: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en VillafÃ¡fila: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en VillafÃ¡fila: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villabuena del Puente: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Villabuena del Puente: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en TÃ¡bara: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en TÃ¡bara: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre
Tracking Pixel Contents