BM Zamora recibe hoy al San Pablo en el Ángel Nieto

Zamora y San Pablo Burgos serán los protagonistas del partido estelar del XXV Memorial Manuel Camba que se disputará eta tarde a ls 20.00 horas en el Pabellón Ángel Nieto y servirá de colofón a la pretemporada del conjunto pistacho. El programa del Memorial Camba, una cita ya tradicional y obligada en el verano deportivo de Zamora se inicia por la mañana en el Pabellón de la Universidad Laboral con varios encuentros entre los equipos de base del Club. A las 17.30 horas, en el Pabellón Manuel Camba el filial BM Zamora ‘B’ se enfrentará al Zasvisión BM Laguna y a las 20.00 horas comenzará el partido estelar entre BMZ y San Pablo Burgos, dos equipos que militarán esta campaña en División de Honor Plata. El duelo zamorano-burgalés será la revancha del encuentro que se jugó el pasado 28 de agosto en El Plantío Burgos y que terminó con victoria clara del San Pablo por 37-27. El equipo burgalés ha cosechado buenos resultados en los partidos de pretemporada que comenzaron en Santander con derrota por la mínima ante el Sinfín (28-27) y la primera victoria llegó de forma sorprendente en Tudela de Duero frente al Nava de Asobal por 31-32.

Otro buen resultado para el equipo burgalés que dirige Daniel Gordo, exentrenador del equipo pistacho, fue contra Guadalaraja con victoria final por 33-29. Por su parte, el BMZ todavía no conoce la victoria en sus cuatro partidos de pretemporada: Base Oviedo (36-30 en Oviedo y 24-28 en Zamora), Cisne en Pontevedra (38-32) y Frigoríficos Morrazo (Asobal) en Cangas 35-22. n