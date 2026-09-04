El Zamora necesita más fluidez con el balón

Óscar Cano tiene que trabajar todavía bastante para que su equipo alcance el nivel que espera, tras una primera jornada discreta en el juego, pero esperanzadora en lo que promete este nuevo Zamora. El técnico granadino debe corregir cosas que se hicieron mal al tiempo que insiste en las que se hacen mejor. Él mismo sabe que el fútbol no tiene tanto misterio. El Zamora no estuvo fluido con la pelota, posiblemente porque la alineación que presentó Cano contra el Athletic no facilitaba precisamente esa fluidez, algo que fue responsabilidad suya ya que "disponer de jugadores no quiere decir que todos sepan hacer las mismas cosas", y unos hacen las cosas que otros no son capaces de hacer.

El Zamora tuvo enfrente un equipo muy bien armado que le quitaba tiempo, que llegaba a todos los sitios por su juventud y por sus grandes jugadores, pero se echó en falta jugadores que facilitaran esa fluidez en la circulación del balón que el entrenador echó en falta.

Pese a todo, nadie ignora que la puesta en escena siempre cuesta en una primera jornada y en el Zamora, por lo que sea, nunca han sido espectaculares los comienzos en Primera RFEF. Pero esta división de bronce depara una competición muy complicada porque los rivales también está muy ilusionados. Un amigo de Cano, centrado en la captación de talentos, reconocía hace solo unos días que este año no existe un equipo que pueda partir de inicio como gran favorito, como pudo ser el Tenerife en la pasada campaña, pero tampoco veía rivales excesivamente débiles. Y el Zamora debe de ser consciente de ello, pese a que en diversos ámbitos se le sitúe como candidato a estar muy arriba toda la temporada: "Me encargaré de recordarle diariamente a mis jugadores que tenemos un equipazo pero los demás también juegan, también han hecho grandes inversiones y buenos equipos".

La primera cura de humildad para el equipo rojiblanco llegó en esta primera jornada en un partido en el que apenas tuvo la pelota, apenas inquietó al portero rival durante muchos minutos, aunque tampoco nuestro guardameta tuvo que realizar ninguna parada.

Al final, los pequeños detalles volverán a ser decisivos en una liga tan equilibrada. Lo principal es contar con buenos jugadores, y el Zamora los tiene, porque esos detalles pasan por "las decisiones de los jugadores y esas decisiones son eficaces en función de la calidad y el nivel de esos hombres". Óscar Cano se reconoce como un entrenador muy poco táctico y sus detalles pasan por contar con los mejores jugadores que son los que decantan a tu favor esas circunstancias.

No duda tampoco en destacar el carácter solidario de sus jugadores, varios de ellos muy creativos "capaces de hacer algo distinto", como comprueba día a día en las gravaciones que realiza en los entrenamientos, al tiempo que no regatean esfuerzos en la lucha por el balón. Y en esta dirección, está convencido de que va a lograr conformar un equipo a la larga que reciba pocos goles ni conceda muchas ocasiones.

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Esa calidad de la plantilla facilitará las cosas en campo contrario por esa calidad de los jugadores, pero será muy importante cómo enviar el balón en buenas condiciones a esos atacantes. Aunque finalmente todo depende también de otros factores, como quedó patente en la clara ocasión que falló Alex Hidalgo al final del partido contra el Athletic, o en el penalti inexistente que supuso el gol visitante en el Ruta de la Plata. Pero el entrenador granadino no quiere que estas contrariedades que puedan producirse en muchos partidos supongan una carga añadida para sus hombres e insiste en que "hay que mirarnos al ombligo y ver cuántas cosas que nosotros podemos controlar o hacer mejor, pueden mejorarse". Cano quiere huir de esa "mano negra" que a veces parece perseguir al equipo, porque "entraríamos en una vorágine que nos impediría ver lo real y lo real es que el equipo hizo muchas cosas que no fueron positivas para poder ganar el partido". n