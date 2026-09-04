Palencia gana a Tizona en un partido igualado

El Iberolea Palencia se ha impuesto este viernes al Grupo Ureta Tizona Burgos por 92-96 en el segundo encuentro de la Previa de la Copa de Castilla y León Masculina, disputado en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora, y será el enemigo a batir por el conjunto zamorano que alcanzará la final de la Copa ante el San Pablo Burgos de ACB, si gana a Tizona o pierde por menos de 6 puntos. El de ayer fue un partido marcado por la igualdad y las alternativas que no se decidió hasta los últimos instantes.

Tizona y Palencia jugaron un partido muy igualado siempre. | VÍCTOR GARRIDO

El conjunto palentino comenzó con mayor acierto y firmó un parcial de 2-7 de salida que obligó al Tizona Burgos a solicitar su primer tiempo muerto cuando apenas se habían disputado dos minutos. Palencia mantuvo la iniciativa durante el primer periodo y consiguió abrir una ventaja de nueve puntos al término del cuarto (20-29).

Un contraataque del Palencia. | VÍCTOR GARRIDO

La reacción burgalesa llegó desde el inicio del segundo periodo. Tizona aumentó la intensidad y respondió con un 4-1 que llevó esta vez a Iberolea Palencia a detener el encuentro. El intercambio de triples permitió al conjunto burgalés recortar progresivamente la diferencia hasta devolver el empate al marcador mediado el cuarto. Ambos equipos intercambiaron canastas hasta alcanzar el descanso con una mínima ventaja palentina (47-50).

La igualdad continuó tras el paso por vestuarios. Los dos equipos encontraron diferentes vías de anotación: mientras que Iberolea Palencia repartía sus puntos entre ocho jugadores, con varios de ellos asumiendo un importante peso ofensivo, los once jugadores desplazados por Grupo Ureta Tizona Burgos conseguían anotar. Un triple de Littleson desde la esquina sobre la bocina permitió a los palentinos ampliar ligeramente su ventaja antes del último periodo (71-77).

Iberolea Palencia comenzó el último cuarto con mayor acierto y consiguió conservar su renta, pero Tizona no se desenganchó del encuentro. Varias buenas acciones defensivas del conjunto burgalés volvieron a comprimir el marcador hasta colocar el empate a 90 puntos cuando restaban algo más de dos minutos.

En un final muy ajustado, Iberolea Palencia consiguió imponerse en las últimas posesiones y cerrar el encuentro con el 92-96 definitivo, logrando así su primera victoria en esta Previa después de la derrota sufrida en la jornada inaugural ante Caja Rural CB Zamora.

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El CB Zamora Caja Rural, tras la buena impresión causada ante el Palencia, se enfrenta esta tarde (17.00 horas) al Tizona. n