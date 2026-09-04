Dragones, tricampeón de España Junior

El Club Salvamento Dragones de Zamora alcanzó el título de campeón de España en el XXXVIII Campeonato de España de Playa Juvenil y Junior que se disputó en la playa de Razo en Arteixo (A Coruña). El Club Deportivo Salvamento Dragones Caja Rural consiguió una buena cantidad de medallas, demostrando su poderío en las pruebas de playa.

El martes tuvieron lugar la mayor parte de las eliminatorias de las pruebas individuales, en las que, pese a las duras condiciones del mar, los zamoranos lograban defenderse y clasificarse para las finales del jueves.

El miércoles, llegaron los primeros resultados: un sexto puesto de Irene Calvo en la prueba de sprint juvenil, y una duodécima posición de Alba Alejandre en categoría junior. En el relevo de sprint, la mala suerte de una caída hizo que las chicas junior tuvieran que conformarse con una novena posición. A continuación, en el rescate tabla las chicas junior se hacían con la sexta posición.

Las medallas empezaron a caer para las zamoranas, primero con un bronce en el relevo de tubo, y a continuación con dos oros en el relevo de ski y relevo de tabla, en los que las chicas junior fueron muy superiores a sus rivales.

Ya en el domingo, las chicas volvian a sumar otro oro en el relevo ocean, y el equipo era séptimo en relevo ocean mixto.

En cuanto a las finales de las pruebas individuales, el día comenzó de la mejor manera con un oro de Irene Calvo en la prueba de banderas juvenil femenina, puesto que repetía en la carrera con tabla. En esta misma prueba, Marcos Ferrero era 14 y Lucia Hernández 9 en categorías juvenil masculino y junior femenino respectivamente. En la prueba de nadar surf Beatriz Ramos era quinta mientras que su compañera Lucía Hernández era 18 en categoría junior femenino.

La mañana seguía con la prueba favorita de los zamoranos, la carrera con ski, donde llegaban otro par de oros. Irene Calvo lograba un oro compartido con su rival, algo poco común en este deporte. Además, Beatriz Ramos lograba también el oro tras una gran remontada, mientras que Lucía Hernández obtenía una meritoria séptima posición. Por su parte, Marcos Ferrero era 13.

Para acabar con el campeonato, llegaba la prueba reina. En ella Marcos Ferrero lograba una destacada sexta posición, Irene Calvo era décima, y Beatriz Ramos y Lucía Hernández eran séptima y décima respectivamente. Todos estos resultados se tradujeron en una segunda posición en la clasificación junior femenina.

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Este viernes comenzará el campeonato absoluto, donde la mayoría de los integrantes del equipo juvenil y junior participará de nuevo.