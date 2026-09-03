Tres exrojiblancos triunfan en la UD Logroñés

Uno de los grandes atractivos del segundo partido de Liga que jugará este domingo (20.00 horas) el Zamora contra el Logroñés, será el regreso al Ruta de la Plata de tres jugadores que dejaron muy buen recuerdo en la afición rojiblanca: el portero Fermín Sobrón, el central Bolo y el goleador Marcos Baselga. Los tres triunfan ahora en un Logroñés recién ascendido, que saldó su primer partido de Liga con una victoria por 2-1 contra el Extremadura en el que militan otros dos exjugadores del Zamora (Escudero -marcó el gol- y Quique Márquez). El UD Logroñés ha conformado un equipo que inicia la Liga con las máximas aspiraciones, como parecen reflejar los 4.800 socios que le respaldan y que suponen la tercera mejor cifra en la historia del club riojano. Además, el conjunto rojiblanco no ha parado de reforzarse y en los ultimos días anunciaba la contratación del extremo senegalés cedido por el Girona Papa Dame Ba, y del lateral Miguel Barandalla (Athletic Club), también sub 23, que podrían debutar contra el Zamora este domingo.

Fermín Sobrón celebra uno de los goles del Logroñés. | UDL / UDL

Pero en el próximo encuentro del Zamora CF, el gran protagonista será el inolvidable Fermín Sobrón que, pese a contar con una oferta de David Vizcaíno, decidió regresar a su tierra natal y al club del que salió hace 8 años. Fermín fue titular en el equipo que prepara Unai Mendia y también estuvieron en el equipo inicial del partido contra el Extremadura, el central Adrián Pérez "Bolo" y el goleador Baselga, que jugó 75 minutos y fue el autor del 1-0 en el minuto 13. Fermín intenta adaptarse a este nuevo Logroñés, muy diferente al que dejó en 2018: "No fue fácil salir de Zamora, pero el Logroñés es algo que me toca, que me llega muy adentro", aseguró el guardameta en declaraciones al diario La Rioja. Y no duda en asegurar que es "muy consciente del riesgo que he asumido porque en Zamora he obtenido muchísimo cariño y respeto, más allá de la experiencia deportiva. Pero en Logroño también me siento querido y mi reto es mostrar quién soy en este momento, porque la imagen que quedó de mí era la de un jugador joven, que estaba en proceso de formación. Ahora tengo más experiencia y he jugado más de trescientos partidos", añadió hace unos días. Y respecto a la victoria contra el Extremadura, Fermín Sobrón puntualiza en el diario riojano que "no es determinante y menos al inicio de la temporada, pero mejor vencer que perder. No comenzamos bien la pasada campaña en el Zamora y acabamos peleando por el ascenso. Ésta es una categoría de altibajos, en la que enlazas buenos y malos marcadores por la enorme competitividad que existe". n.