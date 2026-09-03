Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Salga quien salga, hay que luchar"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, aseguraba antes del primer ensayo de los suyos en pretemporada que la Copa de Castilla y León "no deja de ser un torneo oficial" y, por ello, su equipo encara el partido "con la máxima ilusión" y la intención de competir por cada victoria.

GALERÍA | El Caja Rural CB Zamora vuelve al trabajo para encarar su tercera campaña en Primera FEB / Víctor Garrido / Víctor Garrido

"Aunque sea pretemporada, la Copa de Castilla y León no deja de ser un torneo oficial y lo encaramos con la ilusión de mostrar nuestras señas de identidad desde el primer día", aseguraba el técnico, sabor de que las circunstancias del Caja Rural CB Zamora no son las mejores para competir a estas alturas de curso.

Lejos de estar en las condiciones ideales

"Somos plenamente conscientes de que la pretemporada no es la ideal o no es lo que nos gustaría a todos por el número de efectivos disponibles o por los jugadores que aún no se han incorporado", comentaba, haciendo alusión también a los problemas para entrenar por las ausencias de "jugadores que han estado con su selección, como David -Kristensen- y Oskar -Palmquist-, que han llegado esta misma semana", así como "por los jugadores lesionados -Round, Faye y González- que no van a poder participar".

Lo importante: el compromiso y la entrega

Estos inconvenientes limitarán la puesta en escena azul, pero Saulo Hernández rehusó a utilizar ninguno de ellos como una escasa para relativizar posibles resultados negativos: "Siempre creemos que, más allá de los jugadores que salgan a la pista, lo que es innegociable es nuestra identidad de luchar y hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar la mejor imagen posible". Así pues, pese a las bajas y ausencias, el Caja Rural CB Zamora saldrá a por todas y no renuncia a nada en esta Copa.

Saulo refrendó ese pensamiento al asegurar que, tras la innegociable lucha, si la imagen cosechada "va a servir para sacar el resultado positivo o no, queda un poco en un segundo plano". "Es muy importante intentar acostumbrar al grupo a ganar desde el principio. Sin embargo, creo que más importante que eso es establecer unas líneas de trabajo y de intensidad que en Zamora no se negocian", recalcó el entrenador de la escuadra azul, afirmando que ese punto cobra más valor "dada la gran cantidad de jugadores nuevos" del equipo.