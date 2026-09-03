El Caja Rural CB Zamora regresa al Ángel Nieto: Primer partido de la Copa de Castilla y León ante el Palencia Baloncesto de Naspler y Martínez

Más de un centenar de días después -118, para ser más exactos-, el Caja Rural CB Zamora abre las puertas del Ángel Nieto para una nueva jornada de baloncesto cargada de espectáculo. En esta ocasión, con motivo de una Copa de Castilla y León que arranca esta tarde (20.00 horas) con el primero de sus tres envites, el duelo entre los zamoranos y el Ibereola Palencia Baloncesto. Choque que, a su vez, servirá de inicio también de los ensayos de pretemporada del conjunto de Saulo Hernández.

Nuevas caras, misma identidad

Como suele ser habitual, el proyecto azul se puso en marcha a finales de agosto y tendrá su primera toma de contacto con la competición en el torneo regional. Una cita en la que repite como anfitrión, guardando un patrón similar al de otras ocasiones. El Caja Rural CB Zamora se presentará ante su público con una plantilla por definir, cargada de novedades y con la única aspiración de transmitir a su afición el férreo compromiso de mantener su idiosincrasia. Demostrar su voluntad por ser el mismo bloque con distintas caras, el mismo escudo en busca de nuevos retos en su tercera campaña como conjunto de Primera FEB.

GALERÍA | El Caja Rural CB Zamora vuelve al trabajo para encarar su tercera campaña en Primera FEB / Víctor Garrido / Víctor Garrido

El trabajo para los de Saulo Hernández arrancó hace apenas diez días. Un corto periodo de tiempo que no alcanzará para ver hoy al Caja Rural CB Zamora en todo su esplendor. El objetivo es otro: asentar la labor realizada, comenzar a generar sinergias en pista y perfilar detalles de cara al 3 de octubre. Y, a su vez, dar a conocer al público local a un plantel cargado de novedades.

Una plantilla por descubrir

Únicamente Jacob Round y David Kristensen repiten como jugadores del conjunto azul respecto al bloque que se despidió de la temporada 2025-2026 ganando a HLA Alicante en el Ángel Nieto por 83–76 en aquel agridulce cierre de curso. El resto, son todo incorporaciones llamadas a crear un nuevo Caja Rural CB Zamora con nuevas características. Esas que pueden aportar jugadores como Oskar Palmquist, Pau Isern, Biram Faye, Jesús Carralero, Kenan Blackshear, Asier González y Dušan Nešković. Eso sí, todos ellos están obligados a que los rasgos propios del colectivo azul, la garra y la exigencia, se mantengan.

Primer ensayo con múltiples ausencias

Por desgracia, la afición no podrá disfrutar hoy de todos los fichajes realizados durante el verano. Además de la conocida baja de Round (por un edema óseo), Saulo Hernández cuenta con las posibles ausencias de Biram Faye (con una dolencia en el isquiotibial) y Asier González (con problemas de rodilla). Situación que deja "en cuadro" a un Caja Rural CB Zamora que se apoyará en la reciente llegada de Tamba y la cantera para hacer frente a un Ibereola Palencia Baloncesto de armas tomar.

El regreso de Náspler y Martínez

El conjunto "morado", viejo conocido del Caja Rural CB Zamora, vuelve a ser aspirante a todo esta temporada en Primera FEB. Bajo la dirección de Natxo Lezkano, el equipo palentino ha acometido diferentes fichajes con los que paliar sus bajas y mantenerse entre los candidatos a las primeras plazas de la clasificación en la segunda categoría nacional. Incorporaciones como las de Toni Naspler y Álvaro Martínez, que volverán a la que fue su casa el pasado curso y que dan idea del baloncesto que practica el Ibereola Palencia Baloncesto: una apuesta por el colectivo basada en jugar muchas posesiones, elevando el ritmo de juego y tratando de imponer su intensidad defensiva para abrumar al rival.

Así pues, la contienda promete ser un buen primer test para el Caja Rural CB Zamora. Un equipo todavía por completarse que busca medir su potencial aprovechando esta fase previa de la Copa de Castilla y León que hará vibrar al Ángel Nieto durante los próximos tres días. Jornadas en las que está en juego el pase a la final frente a Recoletas Salud San Pablo Burgos.