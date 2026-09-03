El CB Zamora Caja Rural gana su primer partido de la pretemporada

El CB Zamora saldó su primer partido de pretemporada con una merecida victoria (64-74) contra uno de los candidatos al ascenso a la ACB, un Palencia que solo fue capaz de superar a los de Saulo en el tercer cuarto. La Copa Federación continuará este viernes en el Ángel Nieto con el Palencia-Tizona y el sábado volverá el CB Zamora para jugarse el título ante el equipo burgalés.

Desde los primeros compases del partido disputado en un pabellón Ángel Nieto con una temperatura tórrida, pudo comprobarse que este CB Zamora es bastante distinto al de la pasada campaña, y no sólo porque los cambios en la plantilla hayan sido abundantes sino también por las propias características de los nuevos jugadores que le permiten jugar con una enorme velocidad, sobre todo en el balance ofensivo.

Poco se puede afirmar de forma categórica sobre lo que ofreció ante Palencia este nuevo CBZ, pero la primera impresión debe de ser positiva y más teniendo en cuenta que fueron tres los jugadores que no llegaron a saltar a la cancha por lesión. En su lugar pudieron disponer de minutos Esteban Hernández, Rubén Hernández y Carlos Arranz que hicieron las delicias de la afición blanquiazul.

Si el CB Zamora está todavía muy verde -era su primer partido de pretemporada, a tan solo unos días de iniciar los entrenamientos- el potente Palencia no le fue a la zaga y encontró durante la primera mitad enormes problemas en ataque hasta el punto de cerrar el primer cuarto con tan sólo 12 puntos anotados. Su evolución fue a más en el resto del encuentro, y quedó patente que volverá a ser un claro aspirante al ascenso a la Liga ACB.

Los de Saulo Hernández comenzaron imprimiendo un ritmo altísimo al partido que sorprendió a su rival y el 0-8 o el 2-10 de los primeros minutos dejó patente una clara superioridad de los zamoranos que defendían con enorme intensidad. Ypese a que los palentinos llegaron a acercarse a cuatro puntos, el primer cuarto se cerró con 12-20.

No mejoró el equipo que dirige Natxo Lezkano en el segundo cuarto y el técnico palentino tuvo que pedir un tiempo muerto en el minuto 16 con 16-29 para intentar espabilar asus jugadores, pero solo pudieron acercarse a seis puntos(28-34) y se fueron al descanso con un 28-36 que suponía media victoria para el CB Zamora en el primer partido oficial de la temporada.

Pero la progresión visitante continuó en el tercer cuarto y el Palencia comenzó a ver aro, lo que trajo consigo que paulatinamente se fuera acercando en el marcador en medio de constantes polémicas arbitrales hasta que Saulo Hernández tuvo que pedir un tiempo muerto con 50-50. Pero el Palencia seguía acertando y un triple le permitió tomar la primera delantera en el marcador con 53-52. Aunque los zamoranos lograron salvar los muebles para cerrar el tercer cuarto con 53-56.

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Todo parecía a que el Palencia culminaría su mejoría con una clara victoria, pero el partido volvió a cambiar de rumbo y pese a que en el CBZ siguieron sin existir los triples, los de Saulo recuperaron la ilusión y pusieron mucha más que su rival para volver a adquirir ventajas cómodas en el marcador (57-67 minuto 35). Y cinco puntos seguidos de Esteban Hernández certificaron la victoria zamorana por 64-74.