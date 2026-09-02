El nuevo Recoletas inicia la pretemporada con solo una jugadora de la pasada campaña

El Recoletas Zamora inició ayer los entrenamientos de la nueva temporada en Liga Challenge con el extremeño Raúl Pérez al frente del equipo que ha modificado casi por completo su plantilla en la que tan sólo sobrevive del pasado año Ana Pérez. El técnico del Zamarat dispone ya de todas sus jugadoras a excepción de la pívot brasileña Leticia Soares que no se incorporará hasta la próxima semana. De esta forma, en el nuevo plantel del Recoletas se encuadran en los puestos del juego exterior: la dominicana Kathy Benítez, tras una gran campaña en León en Liga Femenina 2; la base Erika Aspajo, que llega de la liga universitaria americana; la catalana Joana Navarro, que llega desde Mataró; y la internacional lituana Sofía Kosareva, que garantiza tiro exterior; y Cristina Villamor, base con amplia experiencia en la categoría. En el juego interior estarán: la ala-pívot Claudia Pérez, junto a su hermana Ana Pérez Relancio; la estadounidense Nía Daniel; Andrea Hernangómez, con amplia experiencia en la categoría; la brasileña Leticia Soares que jugó la pasada campaña en el Benfica. Y como no podía ser de otra forma, el equipo naranja cuenta durante esta pretemporada con las canteranas Lorena Sahagún, Marina Hernández y Enma Tamames.

El nuevo Recoletas inicia la pretemporada | LOZ

El equipo realizó este miércoles su primer entrenamiento en el pabellón Ángel Nieto donde dispondrá, como en la temporada pasada, de dos turnos, el primero de la mañana y el primero de la tarde. Raúl Pérez sigue contando con su equipo técnico de la pasada campaña y se mostró satisfecho de poder disponer de la plantilla al completo después de que el pasado año, algunas jugadoras tardaran en incorporarse, como fue el caso de la senegalesa Fatou Filor.

El nuevo Recoletas Zamora jugará cinco partidos de preparación, los dos primeros contra el Plasencia de Liga Femenina 2 el jueves día 10, en la cancha extremeña, y el domingo 13 en el Ángel Nieto. Y el resto de los encuentros de pretemporada será de la Copa Castilla y León, contra el Miralvalle recién ascendido en Benavente y León, y la final será el sábado 26 contra Meins Avenida en Salamanca, el ganador del duelo zamorano-leonés, mientras que el perdedor se enfrentará el Cochinillo de Segovia, de Liga Femenina 2. El entrenador del Zamarat aseguró que sus jugadoras han llegado a Zamora "con mucha ilusión por empezar porque las pretemporadas son muy ilusionantes. Tenemos un equipo prácticamente nuevo porque solo se ha renovado a Ana Pérez tras el problema de Eva Carregosa" y destacó tras el primer entrenamiento que "tenemos un equipo muy joven, con desparpajo, con mucho talento y creo que vamos a tener una temporada chula porque además es un equipo muy trabajador".

Raúl Pérez espera que no se repitan los problemas que sufrió el equipo en la pasada campaña: "Tuvimos dos o tres jugadores que llegaron tarde, lesiones, y este año solo falta Leticia Soares por venir y espero que con las chicas de la cantera podamos realizar una buena pretemporada, creando los hábitos y las bases que queremos. Para mi era muy importante poder contar desde el principio con la mayoría de las jugadoras y creo que Leticia estará aquí en la semana que viene si todo va bien".

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Por otra parte, Raúl Pérez remarca que el nivel medio de la Liga Challenge ha subido aunque "no hay equipos tan top como fueron el año pasado Mallorca o Celta, y se va a competir más todos los partidos pero también va a estar más dura la salvación y los puestos de play off", y el equipo naranja en este contexto "habrá que ir viendo como evoluciona, algo parecido al año pasado que nuestro objetivo fue creciendo poco a poco y este año será igual: la idea es intentar salvarnos cuanto antes y luego ir creciendo. Hay mimbres pero tenemos muy poca experiencia en la Liga ya que solo tres jugadoras la conocen, pero va a ser un equipo chulo de ver e interesante y ojalá que podamos estar peleando por cosas como las del año pasado". n