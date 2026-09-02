El Zamora CF cierra sin sobresaltos el mercado de fichajes

El Ruta de la Plata vivió con bastante calma el cierre del mercado de fichajes en el fútbol español. El Zamora CF hizo sus deberes a tiempo y las últimas horas, repletas de agitación por altas y salidas en diversos clubes, pasaron sin incidencias en la casa de los rojiblancos.

Con los deberes hechos

La dirección deportiva del Zamora CF, encabezada por David Vizcaíno, encaraba el inicio de la liga y el fin del periodo de fichajes con una única tarea pendiente: encontrar un lateral izquierdo. Y, la búsqueda que empezó días atrás, terminó por cuajar el domingo con la llegada de José Albert en calidad de cedido desde el CD Castellón. A partir de ahí, el proyecto rojiblanco contaba con todas sus piezas.

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El Zamora CF, no obstante, se guardó una última ficha. Un hueco disponible por si, a última hora, aparecía un "chollo" en pleno ir y venir de nombres en el fútbol español. Sin embargo, ese futbolista irrenunciable no apareció.

Un as bajo la manga

Así pues, el Zamora CF se reservó la posibilidad de inscribir a un jugador cuando lo necesite. Esa ficha se convierte, ahora, en un "as bajo la manga"; un recurso de gran valor que podría tener su utilidad para acelerar alguna llegada en caso de que surja algún imprevisto en forma de lesión o para acortar tiempos en el futuro mercado de invierno, si hubiera que acudir al mismo.

Abde, la única salida inesperada

La última jornada del mercado no solo fue tranquilo por el capítulo de llegadas, también por el de salidas. Es común que, cuando el cierre se aproxima, las ofertas comiencen a "volar" y haya tentativas para los futbolistas de cambiar de club. Sin embargo, después de la salida de Abde Damar, el Zamora CF nunca recibió una propuesta irrechazable que le impidiera conservar todo el talento que ha aunado a lo largo del verano.

Ante esta situación, no sin trabajo de por medio, el mercado de fichajes finalizó de forma tranquila para un Zamora CF que ya lleva días centrado en el día a día. Ese que , esta semana, encamina al segundo encuentro del curso este domingo ante UD Logroñés.