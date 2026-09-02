El Club Salvamento Dragones abre sus puertas a nuevos deportistas

El Club Salvamento Dragones abrirá el curso deportivo el próximo 16 de septiembre con unal prueba de nivel abierta a todos aquellos que este año quieran formar parte del club. Una jornada que se celebrará en la Piscina de Los Almendros y servirá para para organizar los grupos de entrenamiento de la nueva temporada.

La actividad está dirigida, principalmente, a nuevos deportistas que deseen incorporarse al club, tanto con intención competitiva como con el objetivo de practicar un deporte formativo, completo e interesante como es el salvamento y socorrismo. La prueba de nivel permitirá determinar en qué grupo de trabajo puede situarse cada deportista, siempre en función de su nivel técnico y físico, dentro de sus intereses para disfrutar al máximo de la temporada y los beneficios de la práctica junto al Club Salvamento Dragones. De ahí que sea un requisito indispensable para formar parte de la entidad.

Los interesados deberán inscribirse previamente por correo electrónico, indicando nombre, año de nacimiento y teléfono de contacto. La edad mínima para participar es de 6 años, y es necesario desplazarse por el agua sin ayuda de material, requisito básico para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la actividad.

El Club Salvamento Dragones anima a todas las familias y jóvenes deportistas a acercarse a esta jornada de inicio de temporada, en la que el club volverá a abrir sus puertas a quienes quieran descubrir o continuar practicando una disciplina que combina deporte, técnica y valores vinculados a la seguridad acuática.