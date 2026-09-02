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Fútbol / Regional de Aficionados

El CD Villaralbo B incorpora a Edu Fernández

El delantero llega procedente del CD Parquesol gracias al convenio con el Sporting Zamora CF

Edu Fernándz, nuevo jugador del CD Villaralbo B.

Edu Fernándz, nuevo jugador del CD Villaralbo B. / Cedida

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C. J. T.

El CD Villaralbo ha anunciado este miércoles la incorporación de Edu Fernández para la plantilla de su filial, equipo que competirá esta temporada 2026-2027 en la Liga Regional de Aficionados.

El nuevo delantero centro azul llega procedente del Juvenil A del C.D. Parquesol, club en el que completó su formación en la que también vistió la camiseta del CD San Lorenzo.

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El CD Villaralbo consigue reforzar el filial con un jugador caracterizado por su capacidad ofensiva y presencia en el área gracias al convenio de colaboración existente entre el C.D. Villaralbo y el Sporting Zamora CF, contando el futbolista con ficha del equipo sportinguista, si bien vivirá el día a día con el conjunto de Álvaro Vacas.

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