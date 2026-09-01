El mejor inicio liguero del Zamora CF en Primera RFEF sigue "a tiro"

Los aficionados del Zamora CF abandonaron contrariados el Ruta de la Plata el pasado sábado. Muchos contaban con arrancar la liga con victoria en casa y firmar un gran inicio de campaña en Primera RFEF. Sin embargo, los rojiblancos no pudieron sumar los tres puntos en su estreno y alargaron así una "maldición" que arrastra el cuadro zamorano en Primera RFEF, categoría en la que jamás debutaron sumando tres puntos.

Cuatro inicios en Primera RFEF, cero victorias

Cuatro campañas ha jugado el Zamora CF en Primera RFEF desde la creación de dicha categoría y en ninguna consiguió ganar su primer envite. Por eso el empate (1-1) ante el Athletic Club "B" del pasado sábado se coloca, paradójicamente, entre los mejores arranques rojiblancos en la categoría.

El Zamora CF de Óscar Cano arrancaba con un duelo que olía a "deja vú". Mismo rival -Athletic Club "B"- y mismo escenario -Ruta de la Plata- que en aquel primer curso de Primera RFEF. Una repetición que pudo ser completa, pero a diferencia del conjunto de la temporada 2021-2022 dirigido por Movilla, el actual bloque contaba con Yurrieta para evitar un calco de guion y "salvar" un empate.

Ese punto, curiosamente, iguala el único estreno liguero sin derrota que el Zamora CF había firmado hasta ahora en Primera RFEF. Fue el pasado curso (2025-2026), cuando el cuadro rojiblanco arrancó con tablas (0-0) ante el Celta Fortuna en la segunda campaña con Juan Sabas en el banquillo. Entrenador que, en su primer partido liguero oficial con el Zamora CF la anterior temporada (2024-2025), no pudo evitar caer a domicilio en feudo del Osasuna "B" (1-0).

Imagen del duelo entre el Zamora CF y el Athletic Club "B" en el inicio de liga / Alba Prieto

Al Zamora CF siempre le cuesta "despegar"

Así pues, el 1-1 volvió a dejar al Zamora CF sin estrenar la liga con victoria, alargando la "maldición" rojiblanca. Sin embargo, ese marcador no ha cerrado la puerta a poder lograr el mejor inicio histórico de los zamoranos en Primera RFEF. Un objetivo a conseguir el domingo, aprovechando la extraña circunstancia de abrir la competición con dos partidos consecutivos en casa.

Al Zamora CF le bastaría con ganar en la segunda jornada para alcanzar esa meta, ya que históricamente a los rojiblancos siempre les costó "despegar" en Primera RFEF. Más allá de no ganar nunca la primera jornada, tampoco consiguió imponerse nunca en la segunda fecha.

De esperar tres jornadas, a desesperarse hasta la novena

La victoria más temprana del Zamora CF en la categoría -hasta ahora- tuvo lugar el pasado curso, cuando, tras empatar ante el Barakaldo CF (1-1), el equipo de Juan Sabas venció por la mínima (1-0) al CD Lugo en la tercera jornada.

En el resto de temporadas, el primer triunfo tardó bastante más en aparecer. Al inicio de la "era Páez" , temporada 2024-2025, Sabas y los suyos no lograron su primera victoria hasta la sexta jornada. Eso sí, fue un contundente 5-0 ante SD Amorebieta que marcó un punto de inflexión para el equipo.

Y, en el curso 2021‑2022, el inicio fue aún más áspero: el 1‑0 frente al CD Calahorra puso fin a ocho jornadas sin ganar en el debut del Zamora CF en la recién estrenada Primera RFEF.

Confianza en el potencial visto en pretemporada

Con esos precedentes, y con una tendencia ascendente en sus últimas campañas, el Zamora CF llega al domingo con la posibilidad real de firmar su mejor inicio histórico en Primera RFEF. Un logro que se antoja importante dentro de una categoría tan exigente como es la tercera división del fútbol español, en la que busca grandes logros esta temporada el equipo de Óscar Cano. Grupo que, en pretemporada, mostró potencial para mejorar cualquier registro.