El mejor pádel regional acudirá a Benavente con el Campeonato de Castilla y León Absoluto

El pádel autonómico vuelve a mirar hacia Benavente. Del 11 al 13 de septiembre, las pistas de Pádel Indoor Benavente reunirán a algunos de los mejores jugadores de la comunidad con motivo del Campeonato de Castilla y León de Pádel Absoluto, que hará las delicias del aficionado y espera contar con la participación de los deportistas de la provincia.

La competición, organizada por la Asociación Zamorana de Clubes de Pádel, la Federación de Pádel de Castilla y León y el Club de Pádel Malgrat, contará con categorías masculina y femenina, distribuidas en tres categorías (Primera, Segunda y Tercera), en función del número de inscripciones. El torneo mantiene su carácter abierto y competitivo, con presencia de jugadores de distintos niveles y clubes de toda la comunidad.

Premios y obsequios para los participantes

La organización ha establecido una atractiva dotación económica para la 1ª categoría, con 800 euros para los campeones, 400 para los subcampeones y 200 para los terceros clasificados. El resto de categorías recibirán obsequios deportivos y productos locales, reforzando el carácter participativo del campeonato.

Cartel del Campeonato de Castilla y León Absoluto de Pádel en Benavente. / Cedida

Todos los inscritos recibirán además una bolsa con productos de la tierra, un detalle ya tradicional en las pruebas organizadas en la provincia y que busca poner en valor el entorno y la identidad gastronómica de Benavente y comarca.

Inscripciones abiertas hasta el 8 de septiembre

Los jugadores interesados pueden formalizar su inscripción hasta el 8 de septiembre a las 12:00 horas a través de la plataforma oficial de la Federación: Inscripciones a torneos.

La organización recuerda que, durante el proceso de inscripción, es importante indicar en el apartado de observaciones cualquier incompatibilidad para disputar partidos el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, con el fin de facilitar la confección de los cuadros de juego.

Benavente, epicentro del pádel regional

El campeonato convertirá durante tres días a Benavente en el epicentro del pádel autonómico, combinado competición y convivencia en una cita que refuerza el papel de la localidad dentro del ambiente regional de este deporte. Un torneo que convertirá Pádel Indoor Benavente en el mejor escenario para disfrutar de todo el talento de las palas de Castilla y León.